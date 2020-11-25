前氣象主播李富城自爆罹癌住院　「耳朵長了一個不好的痣」

▲資深氣象主播李富城。（圖／翻攝自臉書）

記者崔至雲／台北報導

資深氣象主播李富城今（25日）上午在臉書上寫到，自己耳朵長了一個不好的痣，昨日下午住進榮總，同時提到文獻所及，「這是一種不會擴散的癌，切掉就好，只能說是小手術，大工程」。

李富城雖然已經退休，卻時常在臉書分享生活、開直播與網友互動，擁有不少粉絲支持。稍早他在臉書上提到，「朋友們早安，住院日記。昨天下午住進了榮總皮膚科，只因耳朵上長了一個不好的痣，本以為是門診小手術，經醫師看診後，卻變成須住院開刀，文獻上說，這是一種不會擴散的癌，切掉就好，只能說是小手術，大工程」。

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該文貼出後，不少網友也在下方留言打氣，「早發現早治療是好事，李伯伯祝您早日康復。」、「祝李先生早日康復！」、「李伯保重，快快恢復健康」、「為您祈禱手術順利成功。祝您早日康復，再展現做美食、拍美照的功夫。」、「李伯伯好，住院治療是對的，身體健康第一，祝您早日康復。」而記者打電話想向李富城求證，李富城並未接電話。

▲前氣象主播李富城自爆罹癌住院。（圖／翻攝李富城臉書）

去年7月份，與李富城結縭55年的妻子離世，他在臉書上感慨表示，這麼多年來，妻子不只是賢內助，也是恩人、好友、至親及最愛的人，一句「沒有她在背後的支持，那有今天的我」道盡對妻子的愛與感謝。

李富城是空軍官校氣象科畢業、空軍上校退役，曾任氣象主播，常發文針砭時事，也會每天在臉書報氣象。而在今年的總統大選前，李富城於臉書發文表示將終止氣象服務，此舉動讓外界聯想是否與他支持的韓國瑜選情不佳有關，但李富城受訪時澄清「與選舉無關」，僅無奈嘆「老了要退休，反正是年輕人的天下，就讓年輕人去做」。

皮膚科醫師林旻憲提醒民眾，注意皮膚上的變化可以依照「ABCDE」的口訣，A(Asymmetry)中文為「不對稱」，若身體出現黑色或棕色的斑點，外觀形狀開始不對稱，就要特別小心；B(Border)中文翻譯為「邊緣」，若黑色或棕色的斑點出現不規則的現像，也要注意；C(Color)中文為「顏色」，一般的痣是單一顏色，但若看似痣的黑點顏色出現變化，就可能不是痣這麼簡單；D(Diameter)中文為「大小」，黑點若是越大於0.6公分以上就要注意未來可能會產生病變；E(Enlargement)中文為「變大、增後」，這部份則是要搭配時間觀察，若是黑點隨時間變大、變厚，且時間很快，就要注意可能是罹患皮膚癌。