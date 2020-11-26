馬賽克鑲畫大師陳景容 裸女繪畫創作

▲陳景容談繪畫創作。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

「我不曾請收藏家到家裡，我很不會交際應酬。」86歲的陳景容，仍然精神濟濟，在台灣師大的個展上解說馬賽克鑲嵌畫的製作細節，說到開心時，他馬上現場教學如何用手工敲割石片，真誠樸實的樣子，讓現場的民眾和師生笑出聲來。

陳景容的馬賽克鑲嵌作品，中外馳名，去年羅馬尼亞Muzeul Tarii Crisurilor博物館館長Aurel Chiriac以及總監Alexandru Badea正式邀請他，赴該國展示他的馬賽克鑲嵌畫「瑪利亞和耶穌的祝福」巨作，陳景容是唯一受邀的在世藝術家，可見他的藝術成就受到國際肯定。

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師大美術系教授楊永源說，「陳老師的作品又廣又多，老師重在素描，人分四肢，如何將移動中的人，肌肉一緊一鬆，S曲線展現出來，陳老師的功力沒有話說」。確實，人物畫在陳景容的作品題材中佔有極大的份量，陳景容在東京藝大壁畫研究所奠定了深厚的素描基礎。

台灣師大美術系為陳景容舉辦的回顧展上，展出了他在1960年代在東京藝術大學留學的壁畫教室為背景的裸女畫，他說，那個時候很窮，卻是人生中令人讓念的一段時光，在畫面上他很注重每個人的動態，裡面的人是側面或是沒有頭，每個人都排在一起，用線條切割，虛虛實實。

陳景容很喜歡音樂和文學，他的作品含有神話、神秘的元素，「雙裸女」、「三美神」、「月光下的裸女」，都配上古羅馬的廢墟或海邊的場景，讓作品醞釀出神秘靜寂的味道，呈現出超現實主義或象徵主義的氣氛。

▲陳景容的馬賽克鑲嵌畫。（圖／記者蘇位榮攝）

他喜歡聽古典音樂，到音樂廳欣賞歌劇和管弦樂時，畫了不少以音樂會為主題的作品，「夢遊女」就是在他聽歌劇時畫好素描後，才在牆上畫濕壁畫，之後又將作品從牆上剝下來，貼在亞麻布上，後來又用同一張素描畫成瓷畫，而陳景容是台灣第一個畫彩瓷畫的畫家。

陳景容曾在巴黎住了五個月，巴黎給人的印象是美麗的花都，可是街頭上有不少的乞丐，他們有不同的際遇和表情，陳景容常帶著素描紙，坐在咖啡廳畫了不少張的乞丐，有時他會把這些乞丐畫成濕壁畫，而國家音樂廳也有一幅陳景容的濕壁畫「樂滿人間」。

在歐洲古老城市的廣場教堂前，常佇立著騎士像，他特別喜歡畫「科雷奧尼將軍騎士像」和「科達美那達騎士像」，畫這兩幅油畫時，配上建築或廢墟，有時再加上場景人物和靜物，形成一動一靜的對比。剛柔、動靜、虛實之間，就是陳景容畫作的最大特色。