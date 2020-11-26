65歲阿嬤狂嗑「壯陽藥」　兒子一問原因…氣炸衝去藥局！

▲兒子氣憤投訴。（圖／翻攝自重慶廣電）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名趙姓男子最近竟發現自己65歲的母親正在吃男性壯陽藥，而且家裡還有好幾盒，當場嚇傻趕緊詢問母親。母親回答，「當時藥房在搞活動，醫生說吃了這個藥對身體好，就買了六七盒。」更令人後怕的是，母親竟然已經連續吃了7天了。

據《重慶廣電》報導，趙男說，父親早已過世，母親獨自居住。23日，他突然發現，家裡堆著好幾盒男性壯陽藥，「母親竟然在吃這種藥？」

母親今年65歲，前幾年生過一場大病，體質較差。趙男回家看母親，得知她在吃男性壯陽藥。他說，藥品包裝上寫的是補腎壯陽，用於陽萎、早洩、遺精等症狀，「這一看就是男性用的藥。」

趙男一問才得知，一周前，母親路過當地一間藥局，看到這種藥品在做活動，就買了六七盒。

藥局裡當時更有名醫生不斷推薦，吃這個藥對母親的健康有益。但趙男看了藥品的「功能和主治」內容後覺得，「適合男性的壯陽藥賣給母親吃，才對她的健康不利。」他擔心，「這藥與女性根本不搭，吃上一段時間後，母親的體征會向男性發展。」

那為何趙男的母親會買呢？趙男解釋，母親幾年前得病後，過於關注健康，而且文化程度不高，抵制不了促銷活動這種誘惑，加上當時店裡有一名醫生一直誆騙，最重要的是，當時買藥，藥局還送一個鍋。」

涉事藥局王姓店長回應，「無權對藥物是否恰當進行判斷，因為給患者開藥的是醫生，對不對症是醫生說了算，不是店長說了算。」

目前，趙男已經向當地藥物監管部門投訴。

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