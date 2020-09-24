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雙鋼印口罩開賣免排隊！　藥師提醒「鋼印位置」：8成在右、2成左右

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記者趙于婷／台北報導

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印今（24）日起藥局正式開賣，沒有雙鋼印的實名制口罩則由中央流行疫情指揮中心統一回收。一早實際走訪藥局，現場已沒有今年2月實名制口罩開賣時的排隊盛況。藥師也特別提醒，雙鋼印有8成都在右下角，2成是左右下角，民眾不要誤會印的位置不同就是仿照。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲雙鋼印今（24）日起藥局正式開賣。（圖／記者李毓康攝，下同）

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今年2月口罩統一徵用，實名制一開賣，藥局第一天就湧現排隊人潮，一度引發民怨，而指揮中心也在國內疫情緩和後，宣布口罩定額徵用，其他可恢復自由市場買賣，民眾也紛紛開始買盒裝囤貨。而這次則是因為黑心口罩混充事件連環爆，指揮中心也下令統一改雙鋼印。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩,武漢肺炎,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,醫療口罩,公共衛生,傳染。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣黑心口罩混充事件連環爆，指揮中心也下令統一改雙鋼印。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,藥師公會全聯會發言人黃彥儒。（圖／記者李毓康攝）

▲藥師公會發言人黃彥儒受訪。

指揮中心要求自9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，也恢復全面徵用，新制原訂9月17日上路，但因部分工廠鋼印生產不及，延後至9月24日實施。

藥師公會發言人黃彥儒今受訪時表示，配合實名制的藥局昨天都有收到雙鋼印口罩，之後一樣每天配送成人1800片、兒童200片，之後會看藥局賣的量再做調整。

而談到排隊民眾，他也坦言，實名制一開始真的大排長龍，因為很多人當時是一片口罩都沒有，必須排隊買一次2片，但因為恢復自由買賣一段時間了，今天就明顯沒有人排隊，等於在營業時間隨時來都可以直接買。後續要看國內疫情，因為現在很多國人都沒戴口罩，如果有疫情，指揮中心又宣布相關戴口罩政策，可能需求量又會增加。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩,武漢肺炎,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,醫療口罩,公共衛生,傳染。（圖／記者李毓康攝）

一早就有民眾到藥局購買雙鋼印口罩，但現在已經不用排隊。

另外，黃彥儒也提醒，雙鋼印口罩沒有特別規定印的地方，所以目前有8成雙鋼印都是在右下角，2成是分別在左、右下角，民眾不要誤會位置不對就是仿照。

依照指揮中心時程，今日起民眾到藥局購買的實名制口罩都是雙鋼印新版本，但超商或通路取貨者，則要到10月12日後才領得到。預購第16、17期實名制口罩者，也可順延到與第18期同時領取。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩,武漢肺炎,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,醫療口罩,公共衛生,傳染。（圖／記者李毓康攝）

▲9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。

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