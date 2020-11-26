色教授性騷4女學生！嘟嘴喊：吃ㄋㄟㄋㄟ　噁呼「大奶妹」被解聘

▲高雄某專科學校一名助理教授性騷4名女學生遭解聘。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄某專科學校一名助理教授阿水（化名）2017年間分別遭4名女學生指控性騷，不但稱女學生「大奶妹」，在耳邊喊「吃你ㄋㄟㄋㄟ」等語，還會環抱摸背女學生。校方獲報召開性評會，隨後將阿水解聘，但阿水不服提告，案經一、二審，阿水均敗訴，可上訴。

判決指出，阿水2007年起任職這間專科學校，2017年間除了擔任助理教授，還是受害女學生的班導師。根據女學生們的指控，阿水曾請其中一名女學生到辦公室協助改考卷，過程中見女學生外套拉鍊沒拉上，竟從後面往前環抱，趁勢撫摸對方背部，還想私下約女學生到大崗山看夜景吃飯，事後這名女學生提告，一審阿水被依強制猥褻罪，判刑1年，案經上訴，二審阿水因賠償40萬元，獲緩刑2年。

▲阿水性騷擾後，曾遭其中一名女學生提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

另外3名女學生則分別遭阿水以言語騷擾，像阿水會根據女學生的胸部特徵，於課堂上等公開場合，稱女學生「大奶妹」，或者見女學生穿迷彩衣，便稱對方「野戰妹」、「迷彩妹」，更誇張的是，阿水會傳給女學生曖昧簡訊，內容提及「想我」、「小三」等性意味言詞，並對這名女學生嘟嘴，作勢親吻對方，還撫摸女學生的頸部、拉頭髮，靠近女學生耳邊說「吃你」、「ㄋㄟㄋㄟ」，更在授課過程，強拉女學生手去摸自己肚子的腫瘤。

校方接獲通報，隨即召開性評會，事後依調查報告書，將黃男解聘，但黃男不服，隨後提告「確認僱傭關係存在」，並要求校方給予停聘期間薪資，向法院主張，校方見他接近退休年齡，免負擔高額退休金，因此策動多名學生對他提出上述不實指控。

對此，一審橋頭地院根據性評會調查報告書，判黃男敗訴，而上訴二審後，高雄高分院認定校方解聘有據，因此予以駁回，全案仍可上訴。

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