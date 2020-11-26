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半夜驗上吊屍體！死者突「長嘆一聲」全場嚇壞　女法醫揭驚悚真相

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▲▼自殺,死亡,上吊,繩索,繩子,繩圈（圖／取自免費圖庫Pixacey）

▲張鵬雨在一個自縊現場曾遇到一個離奇經歷。（示意圖／取自免費圖庫Pixacey）

記者鄭思楠／綜合報導

用專業發現「蛛絲馬跡」，為死者伸冤是法醫這個職業最厲害的地方。然而，大陸女法醫張鵬雨坦言，「現實中往往要經歷太多不堪細說的苟且，需要克服太多的困難甚至是恐懼。」她分享，有一次在案發現場勘驗時，上吊身亡的屍體竟發出一聲「長嘆」，當時現場人員都嚇壞冒冷汗，只有她一人淡定應對。

成都市公安局青羊分局女法醫張鵬雨日前接受採訪時，談到了一段經歷。她回憶，曾在一起自縊現場，「我爬上凳子，固定好證據後，需要把屍體放下來，用剪刀剪開繩子，忽然耳邊就傳來了死者的一聲長嘆聲……。」當時除了她和同事其他人都離得遠遠的，心中晃過一絲恐懼後，立馬對這一現象進行了記錄。

雖然當時一度受到驚嚇，但是張鵬雨並沒有奪路而逃，很快便鎮靜下來繼續工作。她進一步解釋，「實際上這是很難得一見屍體現象之一，屍體開始腐敗，產生腐敗氣體，由於繩索壓閉頸部氣管，氣體無處釋放，等繩索一解下來，自然就開始『嘆氣』了。」

▲▼張鵬雨。（圖／翻攝自四川在線）

▲張鵬雨。（圖／翻攝自四川在線）

她語氣平淡對記者講述說，「做法醫一定要有面對各種恐怖的覺悟，每個人對生和死的理解不一樣，但是要去直面這樣的情況，害怕也是難免的，但是我穿著這身警服，感覺它會保護我，會給我力量，讓我不忘初心繼續走下去。」

張鵬雨坦言，作為一名法醫，內心首先要有足夠的熱愛，「心理和生理上都要做好足夠直面死亡的準備。」

從事法醫工作10餘年，張鵬雨接觸到的非正常死亡案件超過1000件，破案率高達100%，「予生者安慰，讓死者安息，就是法醫最大的追求。」

「普通人會有不理解、好奇和害怕，我會儘量避免與他們談自己的工作，感到欣慰的是，家人一直都很支持我，」張鵬雨說，父母說得最多的是安全，老公承擔了更多的家庭責任，「我曾經問過他，需不需要我申請換個崗位，但他說這是我熱愛的工作，他會一直支持下去。」

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