「中國侵佔尼泊爾領土」消息瘋傳！　《環時》揭假消息源頭：是印媒

▲中印邊境對峙持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境對峙持續，近期傳出中方在邊境洞朗地區建成首個行政村龐達村，距離不丹僅2公里，還有說法指中方侵犯了尼泊爾的領土。對此，大陸官媒《環球時報》發文斥印媒大肆炒作和挑撥離間，甚至還受到部分反華政治勢力的支持與推動。

《環球時報》25日發表題為《這些編造「中國侵犯鄰國領土」的假新聞背後，藏着同一個「黑手」》的評論，稱上述事件雖然涉及的是中國與尼泊爾、不丹兩個鄰國的邊境問題，但「虛假消息的始作俑者都是印度媒體」，一段時間以來，印媒對所謂「中尼、中不邊境爭端」的大肆炒作和挑撥離間，已引起各方的不滿與批評。

文章指出，伴隨着印媒的報導，往往還會有印度的政客、學者、媒體人發聲或撰文渲染早已老生常談的「中國威脅論」。《環時》引述學者看法，認為印媒此舉是為了迎合印度國內民族主義情緒，甚至還受到部分反華政治勢力的支持與推動。

▲解放軍西部戰區高原演練。（圖／翻攝中新社）

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印度藉所謂的「邊境爭端」大肆宣揚「中國擴張論」，希望通過這種方式獲得國際社會對其對華政策支持，甚至可以為其挑起中印邊境爭端製造藉口。而針對「中國在洞朗設行政村」的消息，不丹媒體協會主席丹增拉桑早前表示，可靠消息顯示，不丹境內沒有建造「中國村莊」。

對於「中國侵佔尼泊爾領土」的消息，中國駐尼泊爾大使侯豔琪11日在接受採訪時強調，中方一向尊重尼主權和領土完整，兩國早在20世紀60年代就通過友好協商解決了邊界問題，「不存在任何爭議。」

她指出，個別媒體和組織多次炒作所謂「中國侵佔尼領土」的議題，每次都是無任何依據，「這也提醒我們，總有一股勢力企圖破壞中尼友好、挑撥中尼關係，值得警惕。」