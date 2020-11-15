陸學者：解放軍動用「微波武器」　令印軍嘔吐不止「自行撤離」

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境對峙仍未解決，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮11日在一場講座上透露，解放軍為了奪回關鍵陣地，在班公湖南岸動用了「微波武器」，將山頂變成一個「微波爐」，使得印軍士兵開始嘔吐，被迫自行撤離。

根據陸媒報導，金燦榮表示，班公湖的兩岸都有解放軍的陣地，南岸是一個連接陣地，一被搶下兩邊就隔絕了，非常重要，「當時西部戰區壓力很大，這兩個山頭很重要，被搶走必須要奪回來，但是又命令不准開一槍，又不許打槍，又必須奪回來，難度很高。」

金燦榮指出，後來西部戰區想到了一個奇招，跟別的部隊商量，找到一個辦法，「就是使用『微波武器』，在山底下放微波，把山頂變成一個『微波爐』，上面的人（印軍士兵）一刻鐘（約15分鐘）以後全部開始嘔吐，站不起來，跑了，就奪回來了。」

▼中印邊境對峙仍在持續。（圖／達志影像／美聯社）



儘管金燦榮的說法並未獲中印官方證實，但「微波武器」近年的確經常出現在國際新聞版面，甚至還有外媒指出，兩名美國中情局（CIA）的官員疑似在台灣受到「微波武器」襲擊。

根據GQ報導，曾任CIA高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示，他2017年底在莫斯科的旅館突感頭痛欲裂，連站都站不穩，原以為是食物中毒，後來才發現是被神秘武器攻擊，並得知有多名美國外交官、CIA特工都有過類似經歷。

報導還提到，兩名CIA高官2019年赴澳洲會見該國情報官員，但突然在旅館聽到奇怪聲音，接著頭部出現壓迫感與耳鳴，還開始噁心、頭暈；後來兩人前往台灣辦事，又在台灣的一間旅館房間內出現相同症狀。

報導指出，CIA的調查小組認為，官員所遭遇的就是「微波武器」襲擊，這種攻擊能穿透牆壁攻擊目標，即使距離數公里也有效果。

▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

