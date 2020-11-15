　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸學者：解放軍動用「微波武器」　令印軍嘔吐不止「自行撤離」

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境對峙仍未解決，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮11日在一場講座上透露，解放軍為了奪回關鍵陣地，在班公湖南岸動用了「微波武器」，將山頂變成一個「微波爐」，使得印軍士兵開始嘔吐，被迫自行撤離。

根據陸媒報導，金燦榮表示，班公湖的兩岸都有解放軍的陣地，南岸是一個連接陣地，一被搶下兩邊就隔絕了，非常重要，「當時西部戰區壓力很大，這兩個山頭很重要，被搶走必須要奪回來，但是又命令不准開一槍，又不許打槍，又必須奪回來，難度很高。」

金燦榮指出，後來西部戰區想到了一個奇招，跟別的部隊商量，找到一個辦法，「就是使用『微波武器』，在山底下放微波，把山頂變成一個『微波爐』，上面的人（印軍士兵）一刻鐘（約15分鐘）以後全部開始嘔吐，站不起來，跑了，就奪回來了。」

▼中印邊境對峙仍在持續。（圖／達志影像／美聯社）

▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

儘管金燦榮的說法並未獲中印官方證實，但「微波武器」近年的確經常出現在國際新聞版面，甚至還有外媒指出，兩名美國中情局（CIA）的官員疑似在台灣受到「微波武器」襲擊。

根據GQ報導，曾任CIA高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示，他2017年底在莫斯科的旅館突感頭痛欲裂，連站都站不穩，原以為是食物中毒，後來才發現是被神秘武器攻擊，並得知有多名美國外交官、CIA特工都有過類似經歷。

報導還提到，兩名CIA高官2019年赴澳洲會見該國情報官員，但突然在旅館聽到奇怪聲音，接著頭部出現壓迫感與耳鳴，還開始噁心、頭暈；後來兩人前往台灣辦事，又在台灣的一間旅館房間內出現相同症狀。

報導指出，CIA的調查小組認為，官員所遭遇的就是「微波武器」襲擊，這種攻擊能穿透牆壁攻擊目標，即使距離數公里也有效果。

▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
貸款200萬！北醫男只買台積電「6個月賺75萬」　揭成功秘訣
獨／健美冠軍染「EB病毒」半年變癌末　醫揭恐怖真相：每人都有
錢櫃開門驚見「尿尿辣妹」！她蹲地轉頭：又沒差　照片曝網傻眼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸學者：解放軍動用「微波武器」　令印軍嘔吐不止「自行撤離」

威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

解放軍加強「新科技軍備」　日智庫：政府需充實防衛態勢！

巨浪-3水下火箭完成研發？　陸軍迷「可覆蓋打擊歐美全境」

英智庫：中國戰機性能「趕超俄羅斯」　西方空軍格局面臨劇變！

海峽中線防台灣挑釁解放軍　他爆「三種由來」都跟美軍有關

日本防衛省堅持加強「空中戰力」原因曝光：俄中戰機數量多3倍！

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

越戰「致命鐵雨滴」　美軍殘酷圓球軍武曝光　

以色列想買F-22隱形戰機　美媒：「不合法」F-35湊合著用

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

ELLA「解接是A咖，不是A CUP！」　手比胸前...「至少有B，而且是雙B」

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

畢業學姊分享就讀軍校優缺點！ 吃住不用錢、中途退學要賠百萬

陸學者：解放軍動用「微波武器」　令印軍嘔吐不止「自行撤離」

威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

解放軍加強「新科技軍備」　日智庫：政府需充實防衛態勢！

巨浪-3水下火箭完成研發？　陸軍迷「可覆蓋打擊歐美全境」

英智庫：中國戰機性能「趕超俄羅斯」　西方空軍格局面臨劇變！

海峽中線防台灣挑釁解放軍　他爆「三種由來」都跟美軍有關

日本防衛省堅持加強「空中戰力」原因曝光：俄中戰機數量多3倍！

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

越戰「致命鐵雨滴」　美軍殘酷圓球軍武曝光　

以色列想買F-22隱形戰機　美媒：「不合法」F-35湊合著用

「黑豹」提名小金人可望創紀錄：同時入圍男主與男配角的已故演員

「獅子座流星雨」極大期17日登場！交通局：陽明山恐湧大量人潮

家中一對喵星人！30年老屋變微工業美宅　牆上藏「寵物小樂園」

經長點名RCEP簽署衝擊我石化、紡織業　王美花：協助業界提升競爭力

民進黨批國民黨：執政8年押寶中國　九二共識換不來RECP

獨／病房變健身房！癌末男狂操身體奪健美冠軍　勵志故事網淚推

中央山脈2山難！71歲男獨立登山昏迷不治　直升機吊掛5人下山

RCEP底定！　經長王美花：需留意中國與日韓間的貿易關係

懷孕山羌腿軟躺地　罕見「公主抱」躺他懷中…搶救2天母子雙亡

「小龐幫幫詹姆斯」立委鍾佳濱義賣香蕉換飼料　捐待領養貓狗飼料

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

軍武熱門新聞

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

解密海峽中線前世今生　「三種由來」都與美軍有關

巨浪-3水下火箭完成研發？　陸軍迷「可覆蓋打擊歐美全境」

英智庫：中國戰機性能趕超俄羅斯

越戰「致命鐵雨滴」　美軍殘酷圓球軍武曝光　

陸學者：解放軍用「微波武器」趕走印軍

日本防衛省堅持加強「空中戰力」因曝光

以色列想買F-22　美媒：F-35湊合著用

威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

解放軍加強太空、網路軍備　日智庫：政府需充實防衛態勢

中國軍力進步　迫使日本自主研發「隱形戰機」

5年製300枚海劍二　首批部署沱江艦

棕熊母子登上俄潛艦甲板　慘遭射殺落海

殲-20將裝「WS-15」發動機　推力大升級！

更多熱門

相關新聞

威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

為回應美軍7月在南海的「雙航母」演習，中共解放軍曾於8月向南海發射東風-26B、東風-21D兩類導彈。近日中國軍事專家透露，當時導彈均擊中指定目標，為在西沙群島以南航行中的船隻，並稱中方此舉旨在證明，有能力對大中型艦艇實施遠程精准打擊，威嚇美國航母。

解放軍加強太空、網路軍備　日智庫：政府需充實防衛態勢

解放軍加強太空、網路軍備　日智庫：政府需充實防衛態勢

英智庫：中國戰機性能趕超俄羅斯

英智庫：中國戰機性能趕超俄羅斯

解密海峽中線前世今生　「三種由來」都與美軍有關

解密海峽中線前世今生　「三種由來」都與美軍有關

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

關鍵字：

微波武器金燦榮中印邊境中印印軍解放軍

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

「反骨男孩」又有成員退出了！

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

台新銀「中和理專」盜走客戶2.9億失蹤　史上最高金額

Lollipop聚會帶「超正大嫂團」！王子隔空cue鄧麗欣放閃

離婚川普！梅蘭妮亞可望「海撈14億」

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

臉書「十年挑戰」刷整排　專家籲：別跟風

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面