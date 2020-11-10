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印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」　波音強調：現役最致命機型

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▲▼美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲印度有意願想要購買美國F/A-18超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國與印度近期在軍事合作上越來越密切，有美國媒體分析印度有想要軍購F/A-18大黃蜂艦載機的跡象，取代現在正逐漸淘汰的米格-29K艦載機，這也代表美印兩國在軍事合作的密切程度達到新高。軍火商波音公司也向印度強調，F/A-18是目前現役機型中最致命的機型。

根據《國家利益》（The National Interest）報導，越來越多的跡象顯示，印度海軍可能即將選擇F/A-18戰機作為印美戰機項目合作的機型，這也意味著兩國的合作關係將達到歷史新高。

美印在日前才舉行「2+2部長級對話」，兩國簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA），美方還提出出售波音公司製造的先進戰機與MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。

報導稱，美印關係正在穩步改善，更讓印度重新考慮採購美製F/A-18戰鬥機的計劃，因為印度之前擔心因為對俄軍購，恐遭美國制裁，屆時會使得印度陷入困境。

▲▼美國F/A-18F超級大黄蜂戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度評估F/A-18F相當符合需求。（圖／達志影像／美聯社）

印度媒體《歐亞時報》（EurAsia Info）此前曾援引印度審計部門的一份研究報告稱，印度空軍正是出於對被制裁的擔憂而反對引進F/A-18戰鬥機。然而，印度海軍顯然更看中美國最新研製的Block 3版本的F/A-18戰鬥機。

據「海軍科技」（Naval Technology）網站此前的報導稱，F/A-18戰鬥機將能滿足印度海軍對航母艦載機作戰能力的要求。印度海軍一直在評估F/A-18和法國製造的「飆風」艦載機是否能夠滿足其當前和未來的作戰需求。印度海軍已經宣布逐步淘汰其現役艦載機，其中包括俄羅斯製造的米格-29K（MiG-29）艦載機。

▲▼美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲波音公司也強調，F/A-18是現役最致命的艦載機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

印度之前表示有意願購買大約57架艦載機，波音公司在回覆印度海軍航母艦載機項目的訊息請求時，介紹了F/A-18戰鬥機的能力。波音公司介紹稱，這種戰鬥機已經聲名遠揚，是目前現役機型中最致命、最先進且經過實戰驗證的多用途前線戰鬥機。

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