藍營正妹青年曝心酸「要被網軍攻擊」　江啟臣：一起加入國民黨改革

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨力求轉型尋求青年支持，近期訪問青年黨員對黨的看法，還有要如何面對外界的眼光，黨主席江啟臣更表示，不要再盲信什麼「國民黨不倒，台灣不會好」的鬼話，希望有更多人加入，一起打造更能因應時代需求的國民黨。

江啟臣24日在臉書分享一支影片「青年國民黨員，到底在想什麼？」邀請九位三十歲以下的國民黨員，談談身為「青年國民黨員」的真實體會，有人談到「要有被討厭的勇氣」，有人談到刻板印象與網路霸凌。

影片中詢問受訪者，當國民黨在青年族群這麼「黑」，他們又為什麼支持國民黨？在他們眼中，國民黨眼前有哪些重大挑戰？而他們對未來的國民黨，又有什麼期許？年輕黨員共同的看法是，國民黨能傳承126年韌性的根基；他們的針貶，是本黨當前的重要挑戰；回應青年世代的期許，更是身為國民黨領導者的重要責任。

看到了青年黨員對黨的期許，江啟臣說，台灣的民主空間，需要良性政黨競爭，絕對不能重回一黨獨大的道路，國民黨有實力，也有責任，與我們的對手一起撐開民主政治的空間。



江啟臣強調，不要再盲信什麼「國民黨不倒，台灣不會好」這種鬼話！與其跟風嘲諷，不如跟我們一起推動「KMT Redesign 國民黨重設計」，替台灣、替中華民國，打造一個更能因應時代需求的國民黨。

▼國民黨青年黨員表示，經常要被網軍攻擊。（圖／翻攝江啟臣臉書）