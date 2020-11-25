舌頭可碎東坡肉！照燒雞滑融於口　癌患食慾噴發：法式鮭魚慕斯

▲小港醫院跟高餐大一起合作研發新款的「介護食」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

咀嚼吞嚥能力會隨年齡增長逐漸退化，68歲的陳先生長期有嚼檳榔習慣，造成牙齒構造鬆軟，所以無法進食較硬的食物，不過現在小港醫院與高餐大合作開發專屬的「介護食」，讓有吞嚥困難的陳先生，也可以享受到營養豐富的飲食，達到美觀與維持營養的目的。

小港醫院107年成立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，本次與國立高雄餐旅大學合作開發介護飲食，希望能讓高齡者吃得下、吃得對。而高餐大中廚系趙憶蒙老師，表示：「介護飲食開發是對有咀嚼、吞嚥困難的患者進行餐食開發，開發時依據不同飲食文化及信仰的需求，我們以中式、西式、日式餐食的調理方式進行研發」。

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▲小港醫院跟高餐大一起合作研發新款的「介護食」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這次研發的主菜分別有雞、豬、魚及素食等，以期符合患者的口味需求。同時依據質地的差異，有泥質餐兩套分別是「玉米香菇雞」、「洋蔥和風燒肉」套餐；慕斯餐為「法式鮭魚慕斯」、「菠菜咖哩豆腐排」套餐；塑形餐為「東坡肉」、「照燒雞腿」、「檸檬鯛魚排」、「鮮菇豆腐排」套餐。

小港醫院營養室侯孟伶主任表示，針對病患咀嚼能力的差異，比照日本介護食的標準，開發泥質餐兩套、慕斯餐兩套及塑形餐四套，品項從主菜、配菜、湯品及水果甜點都兼顧，還有結合臺菜文化的塑形控肉，用舌頭就能夠將菜餚壓碎，便於吞嚥。皆用天然原料製作，使用山藥泥、蛋白、米穀粉等食材增稠菜餚，使菜餚口感兼具滑順與軟綿的質地及食品安全把關，使得原本不易咀嚼的病患有更多的選擇。

▲小港醫院跟高餐大一起合作研發新款的「介護食」 。（圖／記者許宥孺翻攝）