陸去年研發投入破9兆　年增12.5%

▲大陸持續加大科研投入。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家統計局、科學技術部和財政部近日聯合發布的數據顯示，2019年，大陸全國研究與試驗發展（R&D）經費投入總量為2兆2143.6億元（人民幣，下同，約合新台幣9兆3673億元），比上一年度增長12.5 %，連續第4年實現兩位數成長。

該《2019年全國科技經費投入統計公報》指稱，研發投入高增長的背後，是研發經費投入強度再創新高，企業投入主體地位穩固。大陸國務院發展研究中心創新發展研究部研究室副主任龍海波說，這表明全社會在深入實施創新驅動發展戰略上達成了高度共識。

新華社報導，數據顯示，2019年中國大陸R&D經費投入總量，比前年增加2465.7億元，經費投入增速比上年加快0.7個百分點；R&D經費投入強度（與GDP之比）為2.23%，比前年提高0.09個百分點，再創歷史新高。

大陸國家統計局社科文司首席統計師鄧永旭說，2013年以來，大陸R&D經費總量一直穩居世界第二，強度與發達經濟體差距進一步縮小。其中，高技術製造業R&D經費投入強度為2.41%，比前年提高0.14個百分點，高於規模以上工業企業科技投入強度1.09個百分點。

但鄧永旭坦言，大陸R&D經費投入強度與美日等科技強國相比，仍尚顯不足，R&D產出多而欠優的現象需要改善。

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