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巨浪-3水下火箭完成研發？　陸軍迷「可覆蓋打擊歐美全境」

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▲巨浪-2洲際潛射彈道導彈。（圖／記者任以芳攝）

▲巨浪-2導彈去年在大陸七十週年閱兵亮相，軍迷期待巨浪-3研發完成。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸第二屆全國創新爭先獎，來自中國航天科技集團有限公司團隊也有獲獎。該團隊負責人李明華當時發表談話強調，「新一代火箭關鍵技術攻關取得重大進展。」立刻引起大陸軍迷高度關注，因為去年巨浪2潛射導彈已經在70週年閱兵中亮相，近期，完成的新型火箭極有可能是傳聞已久的巨浪3潛射導彈，將擁有覆蓋打擊歐美全境的能力。

大陸水下發射大型固體運載火箭研制團隊，在第二屆全國創新爭先獎當中成功獲獎。其中，獲獎的中國航天科技集團有限公司第一研究院水下發射大型固體運載火箭研制團隊負責人李明華發表談話指出，「新一代火箭背景預研立項， 關鍵技術攻關取得重大進展，射程勇奪世界第一。」這些關鍵訊息，引起大陸軍事迷高度討論，紛紛猜測新型水下火箭巨浪-3已經完成研發。

軍事迷夫子倬天下在微博發文表示，「新型火箭完成研制，投送距離世界第一，意味著下一代火箭關鍵技術將取得重大進展！去年巨浪2潛射導彈已經在七十週年閱兵亮相過，那麼完成了的新型火箭應該就是傳聞已久的巨浪3潛射導彈。」

▲▼解放軍、巨浪-2 。（圖／翻攝 微博戰略乾坤）

▲巨浪-2試射  。（圖／翻攝 微博戰略乾坤）

據了解，大陸水下發射大型火箭指的就是潛射洲際導彈。目前已經發展巨浪1和巨浪2。但巨浪1射程只有1700公里，增程的巨浪1A也只有2500公里，談不上是洲際。

巨浪2射程增加到8000公里，該導彈可攜帶3到6枚分導式核彈頭。但是，舉例從東海發射，8000公里也就夠勉強打到夏威夷，儘管有巨大的進步，以大陸解放軍戰略需要來說並不夠理想。

大陸軍迷開始期待巨浪3的出現，相比巨浪2，巨浪3可攜帶10枚分導式核彈頭，每枚當量在15萬噸左右。此外，巨浪3基礎型的射程在巨浪2基礎型上增加了大概4000公里左右，令其整體射程達到了12000公里，後續的可能存在的改進型將在射程和可攜帶核彈頭數量方面有所提升。

據軍事專家將門觀察分析指出，「隨著新一代096戰略核潛艇以及巨浪3型潛射彈道導彈的入役，屆時大陸的海基核力量威懾力將可達到極致，即在近海發射就擁有覆蓋打擊歐美全境的能力。」

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