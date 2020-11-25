屏東少年「一匙一飯」親餵85歲阿公！　家扶中心表揚5位向上兒少

▲來自屏東的高中生小碇，上課之餘還需要幫忙照顧年邁的阿公吃飯。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心每年會從扶助家庭中選出能夠看見家庭困境，且願意共同承擔家庭的責任，向上兒童給予鼓勵及表揚，今年則從1300戶中選出五位向上兒少，分別來自竹田鄉徐旻詰、里港鄉小碇、來義鄉陳紹寒、高樹鄉范韶芩、恆春鎮江瀞文。這五位向上兒少不因家庭生活的困境，仍能勇敢面對挫折的考驗時，同時也讓自己學習長大，不造成家裡面的負擔，因此屏東家扶中心將於12月5日假「家扶心 歲末情」歲末活動中表揚這五位勇敢面對生命挑戰的向上兒少，以下分享他們的生命故事。

旻詰母親未婚生下旻詰，但父親未負擔責任而離開，留下母親獨自面對養育照顧責任，同時還要照顧患有糖尿病並已截肢一足的外婆，母親為了養家餬口，一人肩負2人的照顧責任。母親靠著擺攤賣麵和菜市場賣手工水餃、製作湯圓麵食來補貼家用。

現為國中一年級的旻詰，自幼與母親相依為命，深知母親每天清晨就到菜市場擺攤賣麵，收攤後仍繼續在家包水餃、湯圓，為的是隔天一早可以擺攤販賣。當年母親因照顧需要，總帶著旻詰一起到菜市場幫忙，對旻詰而言，看見母親備料擺攤繁瑣之事，旻詰會主動去分擔母親的辛勞，不論是洗菜、煮麵的技巧都難不倒，旻詰課業變的繁忙，但仍不忘周末清晨五點早起陪母親一起到菜市場去幫忙，幫忙告一段落後再去補習，加強課業、提升學習能力，盼能成為母親的最佳小幫手，減輕母親辛勞並報答母親。

小碇來自隔代教養家庭，父母親離異後，雖由父親監護兩兄妹，父親當年因情緒壓力，時會遷怒小碇兄妹，令小碇兄妹害怕，所幸祖父母耐心陪伴與照顧。幾年前父親因病逝世，家庭生活慢慢進入軌道，小碇反而感謝父親，因過往的經歷，讓小碇比同年齡的孩子更成熟、努力生活著。

就讀高中的小碇心裡有個信念「我們不能決定自己的出生，但可以掌握自己的未來」；家庭雖不富裕，但小碇是一位獨立、有想法的孩子，小碇課業優異，從小到大皆擔任班長，小碇自知現在的他唯有努力向學，未來才有機會協助改善家庭生活，因此自我要求高，努力透過獎助學金，貼補家庭的生活開銷」。這幾年祖父母年齡漸長高齡近85歲，身體機能退化嚴重，為減輕家人照顧的壓力，假日與放學後，小碇會協助照顧祖父母，幫忙祖父盥洗、換尿布、為家人準備晚飯，忙完家事後則不需他人提醒，主動複習課業。

雖然無法選擇家庭，但小碇不因此怨天尤人，反而努力讓自己散發亮點，小碇期許，提升自己能力與能量後，有天能成為回饋者，點亮他人的生命。

▲國中就開始練習舉重的紹寒，是由外婆一手帶大。（圖／屏東家扶中心提供）



紹寒來自隔代教養家庭，從小父母親離異，原由母親監護，後來母親在意外中身故，照顧責任與經濟壓力全落在外祖母身上，外祖母學歷不高，僅能從事農務工，收入相當有限。

紹寒國中時被選進學校舉重隊，從一開始的排斥到現在屢獲佳績，也曾厭惡到不想去練習，後來靠著自己調適心情，願意跨出那一步勇於嘗試，漸漸從中獲得成就感，這段路走來相當不容易，倚靠的是外祖母的鼓勵與支持，紹寒說從小到大外祖母總是支持她的決定，給予她很大的力量，外祖母看著紹寒時常疲累到崩潰、手掌厚到長繭，一個女孩子練得粗壯，外祖母看了相當心疼與不捨，也曾要紹寒放棄舉重，但紹寒漸漸在比賽中找到未來的方向；紹寒今年參加全中運不僅獲得第五名的成績，也被教練選進青奧，讓紹寒感到相當開心。

紹寒曾說現階段的自己沒有工作能力，僅能靠著爭取獎牌獲得獎金，就能少跟外祖母拿生活費，減輕外祖母的經濟壓力，未來期許自己能考上舉重教練與裁判的資格，讓外祖母感到光榮，也不用再這麼辛苦工作，讓外祖母好好養老。

韶芩就讀國中三年級，家中還有讀國中二年級的弟弟與國小三年級的妹妹。妹妹患有水腦症，領有重大傷病卡，需固定至醫院回診 。雖為雙親家庭，但父親因工作不慎從工廠二樓摔下，導致脊椎摔傷，無法工作；母親原本為家庭主婦及偶爾協助祖母務農，收入有限，但為了改善家庭經濟，目前在照服機構擔任照服員。

就讀國三的韶芩是家裡的老大，希望透過自己的良好榜樣帶領弟妹，讓弟妹們不學壞，父母們不擔憂。心疼母親的辛勞，為了減輕母親壓力，主動協助母親打理家務、煮飯，是一名孝順又乖巧懂事的孩子。因家境因素，過往與弟弟下課後會到社區機構溫習功課，目前因國三年紀稍長，已開始反饋到機構擔任志工，協助陪伴及帶領機構內國小的學弟妹們，期望盡自己微薄之力回饋，也感謝社會善心人士對家庭的幫助。

雖然目前家庭經濟困難，但韶芩總是心懷感恩，對未來充滿希望與自信心，相信全家一起努力，家庭一定能翻轉，未來也可以像社會善心人士們一樣幫助需要的人。

▲瀞文的媽媽說，「瀞文願意跟我一起好好生活，是最感恩的事」。（圖／屏東家扶中心提供）



瀞文就讀高中一年級，父親因病過世，與母親兩人相依為命，母親因身體狀況不佳，時常影響母親的情緒及工作，常需他人多加關心與照料，因此家庭透過社福協助。

瀞文非常懂事，積極在家附近尋找能夠勝任之打工機會，努力貼補家用，閒暇時間也都在家陪伴媽媽聊天，希望穩定媽媽的情緒，兩人常一同坐在家門前空地談心，住家環境雖然不是很舒適，但母女兩人只要能聚在一起，相信彼此的心都是最富足寬廣的，在媽媽情緒較大時，但瀞文總能盡力站在媽媽的角度換位思考，並主動與媽媽好好溝通，媽媽也曾感性的說，「瀞文願意跟我一起好好生活，是最感恩的事」貼心又成熟的瀞文，絕對可說是媽媽生命中最美好的禮物。