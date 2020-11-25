　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東少年「一匙一飯」親餵85歲阿公！　家扶中心表揚5位向上兒少

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東家扶中心表揚5位向上兒少。（圖／屏東家扶中心提供）

▲來自屏東的高中生小碇，上課之餘還需要幫忙照顧年邁的阿公吃飯。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心每年會從扶助家庭中選出能夠看見家庭困境，且願意共同承擔家庭的責任，向上兒童給予鼓勵及表揚，今年則從1300戶中選出五位向上兒少，分別來自竹田鄉徐旻詰、里港鄉小碇、來義鄉陳紹寒、高樹鄉范韶芩、恆春鎮江瀞文。這五位向上兒少不因家庭生活的困境，仍能勇敢面對挫折的考驗時，同時也讓自己學習長大，不造成家裡面的負擔，因此屏東家扶中心將於12月5日假「家扶心 歲末情」歲末活動中表揚這五位勇敢面對生命挑戰的向上兒少，以下分享他們的生命故事。

旻詰母親未婚生下旻詰，但父親未負擔責任而離開，留下母親獨自面對養育照顧責任，同時還要照顧患有糖尿病並已截肢一足的外婆，母親為了養家餬口，一人肩負2人的照顧責任。母親靠著擺攤賣麵和菜市場賣手工水餃、製作湯圓麵食來補貼家用。

現為國中一年級的旻詰，自幼與母親相依為命，深知母親每天清晨就到菜市場擺攤賣麵，收攤後仍繼續在家包水餃、湯圓，為的是隔天一早可以擺攤販賣。當年母親因照顧需要，總帶著旻詰一起到菜市場幫忙，對旻詰而言，看見母親備料擺攤繁瑣之事，旻詰會主動去分擔母親的辛勞，不論是洗菜、煮麵的技巧都難不倒，旻詰課業變的繁忙，但仍不忘周末清晨五點早起陪母親一起到菜市場去幫忙，幫忙告一段落後再去補習，加強課業、提升學習能力，盼能成為母親的最佳小幫手，減輕母親辛勞並報答母親。

小碇來自隔代教養家庭，父母親離異後，雖由父親監護兩兄妹，父親當年因情緒壓力，時會遷怒小碇兄妹，令小碇兄妹害怕，所幸祖父母耐心陪伴與照顧。幾年前父親因病逝世，家庭生活慢慢進入軌道，小碇反而感謝父親，因過往的經歷，讓小碇比同年齡的孩子更成熟、努力生活著。

就讀高中的小碇心裡有個信念「我們不能決定自己的出生，但可以掌握自己的未來」；家庭雖不富裕，但小碇是一位獨立、有想法的孩子，小碇課業優異，從小到大皆擔任班長，小碇自知現在的他唯有努力向學，未來才有機會協助改善家庭生活，因此自我要求高，努力透過獎助學金，貼補家庭的生活開銷」。這幾年祖父母年齡漸長高齡近85歲，身體機能退化嚴重，為減輕家人照顧的壓力，假日與放學後，小碇會協助照顧祖父母，幫忙祖父盥洗、換尿布、為家人準備晚飯，忙完家事後則不需他人提醒，主動複習課業。

雖然無法選擇家庭，但小碇不因此怨天尤人，反而努力讓自己散發亮點，小碇期許，提升自己能力與能量後，有天能成為回饋者，點亮他人的生命。

▲▼屏東家扶中心表揚5位向上兒少。（圖／屏東家扶中心提供）

▲國中就開始練習舉重的紹寒，是由外婆一手帶大。（圖／屏東家扶中心提供）

紹寒來自隔代教養家庭，從小父母親離異，原由母親監護，後來母親在意外中身故，照顧責任與經濟壓力全落在外祖母身上，外祖母學歷不高，僅能從事農務工，收入相當有限。

紹寒國中時被選進學校舉重隊，從一開始的排斥到現在屢獲佳績，也曾厭惡到不想去練習，後來靠著自己調適心情，願意跨出那一步勇於嘗試，漸漸從中獲得成就感，這段路走來相當不容易，倚靠的是外祖母的鼓勵與支持，紹寒說從小到大外祖母總是支持她的決定，給予她很大的力量，外祖母看著紹寒時常疲累到崩潰、手掌厚到長繭，一個女孩子練得粗壯，外祖母看了相當心疼與不捨，也曾要紹寒放棄舉重，但紹寒漸漸在比賽中找到未來的方向；紹寒今年參加全中運不僅獲得第五名的成績，也被教練選進青奧，讓紹寒感到相當開心。

紹寒曾說現階段的自己沒有工作能力，僅能靠著爭取獎牌獲得獎金，就能少跟外祖母拿生活費，減輕外祖母的經濟壓力，未來期許自己能考上舉重教練與裁判的資格，讓外祖母感到光榮，也不用再這麼辛苦工作，讓外祖母好好養老。

韶芩就讀國中三年級，家中還有讀國中二年級的弟弟與國小三年級的妹妹。妹妹患有水腦症，領有重大傷病卡，需固定至醫院回診 。雖為雙親家庭，但父親因工作不慎從工廠二樓摔下，導致脊椎摔傷，無法工作；母親原本為家庭主婦及偶爾協助祖母務農，收入有限，但為了改善家庭經濟，目前在照服機構擔任照服員。
就讀國三的韶芩是家裡的老大，希望透過自己的良好榜樣帶領弟妹，讓弟妹們不學壞，父母們不擔憂。心疼母親的辛勞，為了減輕母親壓力，主動協助母親打理家務、煮飯，是一名孝順又乖巧懂事的孩子。因家境因素，過往與弟弟下課後會到社區機構溫習功課，目前因國三年紀稍長，已開始反饋到機構擔任志工，協助陪伴及帶領機構內國小的學弟妹們，期望盡自己微薄之力回饋，也感謝社會善心人士對家庭的幫助。

雖然目前家庭經濟困難，但韶芩總是心懷感恩，對未來充滿希望與自信心，相信全家一起努力，家庭一定能翻轉，未來也可以像社會善心人士們一樣幫助需要的人。

▲▼屏東家扶中心表揚5位向上兒少。（圖／屏東家扶中心提供）

▲瀞文的媽媽說，「瀞文願意跟我一起好好生活，是最感恩的事」。（圖／屏東家扶中心提供）

瀞文就讀高中一年級，父親因病過世，與母親兩人相依為命，母親因身體狀況不佳，時常影響母親的情緒及工作，常需他人多加關心與照料，因此家庭透過社福協助。

瀞文非常懂事，積極在家附近尋找能夠勝任之打工機會，努力貼補家用，閒暇時間也都在家陪伴媽媽聊天，希望穩定媽媽的情緒，兩人常一同坐在家門前空地談心，住家環境雖然不是很舒適，但母女兩人只要能聚在一起，相信彼此的心都是最富足寬廣的，在媽媽情緒較大時，但瀞文總能盡力站在媽媽的角度換位思考，並主動與媽媽好好溝通，媽媽也曾感性的說，「瀞文願意跟我一起好好生活，是最感恩的事」貼心又成熟的瀞文，絕對可說是媽媽生命中最美好的禮物。

ET快訊
手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回
寢室突出現大蛇！越男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「桃園金牌企業卓越獎」16家企業獲獎　鼓勵地方產業嶄露頭角

星宇微旅行2.0　首飛飛進全糖市台南

台南後壁泰安宮茄苳媽步巡過境嘉義　黃偉哲交香翁章梁共盼風調雨順疫情平安

台南耶誕跨年活動公布　黃偉哲：歡迎全國民眾年終嗨遊台南抽大獎

吃飯別看！婦肚痛…竟取出巨型8公斤子宮肌瘤　醫嚇：比雙胞胎大

台中獅友送暖散播愛　捐30萬助弱勢學子翻轉未來

屏東少年「一匙一飯」親餵85歲阿公！　家扶中心表揚5位向上兒少

新化警火力全開　改槍工廠及抓捕車手1天雙破有夠讚！

東港國寶級櫻花蝦進入捕撈期　大陸一頁式網站出現山寨版

2021自行車旅遊年　林佳龍：行銷自行車就是行銷台灣

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

「桃園金牌企業卓越獎」16家企業獲獎　鼓勵地方產業嶄露頭角

星宇微旅行2.0　首飛飛進全糖市台南

台南後壁泰安宮茄苳媽步巡過境嘉義　黃偉哲交香翁章梁共盼風調雨順疫情平安

台南耶誕跨年活動公布　黃偉哲：歡迎全國民眾年終嗨遊台南抽大獎

吃飯別看！婦肚痛…竟取出巨型8公斤子宮肌瘤　醫嚇：比雙胞胎大

台中獅友送暖散播愛　捐30萬助弱勢學子翻轉未來

屏東少年「一匙一飯」親餵85歲阿公！　家扶中心表揚5位向上兒少

新化警火力全開　改槍工廠及抓捕車手1天雙破有夠讚！

東港國寶級櫻花蝦進入捕撈期　大陸一頁式網站出現山寨版

2021自行車旅遊年　林佳龍：行銷自行車就是行銷台灣

每日25組！開幕首3日買1送1　268元吃到飽「聚火鍋」插旗台北東區

土銀與亞柏兩大球團交流賽　助麟洋配、廖敏竣等國手出征備戰

防疫其實沒那麼難　歐巴馬酸川普：首先應該別罵專家是笨蛋

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

調查局重創國安形象　高階幹部脫口「中共打來我就投降」遭約談　

日職／軟銀王朝4連霸、10年6冠　洋聯徹底壓制央聯

衣櫃瘦身啟動！專家傳授「5種衣服」快點丟，空間輕鬆翻倍

日職／軟銀連2年橫掃巨人封王　4連霸創舉日職第2次

2020黑琵親子輕旅行活動　增加尋找「T85」黑琵及「黑琵數來寶」

「桃園金牌企業卓越獎」16家企業獲獎　鼓勵地方產業嶄露頭角

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／彰化今晚「送肉粽」　生人迴避

2020勤美誠品綠園道聖誕節登場

拖5年長出7.9公斤子宮肌瘤！56歲婦如10月孕

孟庭葦陪你倒垃圾　花蓮市垃圾車首搭改編曲

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

家門前廟會狂放炮！嬤怒噴水反擊陣頭

成大醫院成立物理治療中心

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

阿里山神木下馬拉松1選手休克 急救恢復心跳

藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

中原大學舉辦　境外生暨原住民文化週

屏東少年一匙一飯餵阿公！家扶表揚5向上兒少

更多熱門

關鍵字：

屏東家扶中向上兒少

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

婚宴娘家被排在32桌！她反映被婆婆嗆「沒家教」

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面