秋鬥盛況再現　游盈隆示警：蔡英文執政惹民怨、韓國瑜2024恐再起

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



文／中評社

台灣民意基金會24日公布民調，才上任3個月的高雄市長陳其邁為六都、直轄市長之中最不被欣賞之冠。基金會董事長游盈隆接受中評社訪問指出，從全台性角度看，有兩大因素將陳其邁推升到最不欣賞的第一名，就是國民黨支持者和高雄韓粉。周日秋鬥能有這樣的動員能量，蔡英文執政如果繼續這樣下去，韓國瑜再起是可能的趨勢。

在該民調，台灣人最不欣賞的六都市長依序是，第一名高雄市長陳其邁（25.5%），第二名台北市長柯文哲（24.2%），第三名台中市長盧秀燕（17.6%），第四名台南市長黃偉哲（8.5%），第五名桃園市長鄭文燦（2.6%），最後一名新北市長侯友宜（1.8%），19.8%沒意見、不知道、拒答。

陳其邁上任剛滿3個月，高雄市政府研考會23日公布最新施政滿意度民調，近6成6的市民身為高雄人感到光榮，比去年10月前市長韓國瑜任內最後一次調查的5成5提升11%。但是隔天台灣民意基金會調查結果，陳其邁卻成為最不被欣賞的六都市長，比台北市長柯文哲還高。

游盈隆說，他的民調是從全台灣來看，陳其邁民調則是以高雄角度出發，當然結果不同。因為罷免案的關係，國民黨跟韓粉現在都非常不欣賞陳，才把陳推向六都市長不受歡迎人物之冠。根據台灣民意基金會的民調顯示，蔡英文的聲望仍維持5成5左右，但因為開放萊豬、中天新聞台的議題等，已經讓行政院長蘇貞昌的滿意度重挫5個百分點。他強調，蔡英文如果繼續這樣下去，韓國瑜再起是可能的趨勢。

他也說，11月22日秋鬥號召上萬人上街，能有這樣動員能量，「韓粉確實出很大的力量」。至於韓國瑜是否有機會再起選2024？他也說，不一定，要看蔡英文是否重蹈覆轍，如果民怨升高，會凝聚韓粉的力量，韓國瑜再起不是不可能。

▼韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

