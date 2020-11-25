「雙桶屍」殺人魔曾獲假釋遭宅神狂酸　台中高分院撇清：非本院准許

▲桶屍案主謀徐德益殺人手法兇殘。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中、苗栗雙桶屍案，主嫌徐德益兇殘的殺人手法震驚社會，他12年前曾吸收青少年結夥搶劫被捕入獄後，讀空大第1名畢業，被媒體踢爆是「台中高分院」假釋，「宅神」朱學恒諷刺「我國的法官到底還要天真多久」，全文引發網友議論。

台中高分院新聞稿指出：

本院「並非」准許徐德益假釋之機關，而是在其他機關准許徐德益假釋後，依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，對徐德益宣付「保護管束」。台中高分院指出，按假釋程序規定於監獄行刑法第十三章，第115條第1項：「監獄對於受刑人符合假釋要件者，應提報其假釋審查會決議後，報請法務部審查。」

徐德益因強盜等案件，前經判處有期徒刑10年6月確定，於監獄執行期間，經法務部於2015年3月20日「核准假釋」，而縮刑後刑期終結日為2018年9月25日，台灣高等法院台中分院檢察署(現更名為臺灣高等檢察署台中檢察分署)檢察官乃聲請本院於徐德益假釋中付「保護管束」。

審核後，認檢察官對徐德益保護管束之聲請為正當，依刑事訴訟法第481條第1項、刑法第93條第2項、第96條但書規定，於2015年3月26日以104年度聲字第525號裁定徐德益假釋中付「保護管束」。

本院「並非」准許徐德益假釋之機關，而是在其他機關准許徐德益假釋後，依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，對徐德益宣付「保護管束」，特此澄清，以免造成不必要之誤會。



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