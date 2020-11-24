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她怒斥「麻辣鍋加羊肉根本不像話！」　友PO文求救…解決辦法曝光

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▲ 四川麻辣鍋‘ 。（圖／記者周怡德攝

▲許多人喜歡吃麻辣鍋。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，朋友堅持麻辣鍋不能煮羊肉，因此詢問其他人的看法。她說，朋友會吃羊肉，但認為羊肉不可以加入麻辣鍋，也引發熱烈討論。有人則提出解決辦法。

當事人23日在「爆怨2公社」臉書社團發文，還原她和朋友的對話：

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朋友：沒聽過有人麻辣鍋煮羊肉的，根本不像話，麻辣鍋不是這樣吃的，妳看過哪間麻辣鍋店有推薦羊肉的嗎？

原PO：我們家的麻辣鍋就會煮羊肉啊⋯

朋友：這樣就不是麻辣鍋了啊！

原PO：要一起吃鍋的人都沒意見，就什麼都能煮吧！

朋友：吃麻辣鍋就是不能出現羊肉啦！

原PO：妳覺得不行，並不代表別人都不能這樣吃。

▼原PO朋友堅持麻辣鍋不能加羊肉。（圖／資料照／記者黃士原攝）

▲王品集團，青花椒麻辣鍋。（圖／記者黃士原攝）

原PO表示，朋友當場就很生氣，「所以，請問一下大家，吃麻辣鍋真的不能加羊肉嗎？感恩喔！」對此，其他人紛紛留言，「麻辣鍋就是爽吃啥就放啥，沒有原則的」、「麻辣羊肉很爽耶！！超愛」、「蛤？第一次聽麻辣鍋沒羊肉吃..我家都會準備羊肉吃麻辣鍋。」

原PO也回覆網友的問題說，朋友會吃羊肉，還會吃羊肉爐，但認為羊肉不可以加入麻辣鍋，「 說是羊味很重，會壞了麻辣鍋的味道。」她也認為，這事情沒有對錯，只是朋友的堅持比較強硬一點。有人則語重心長說，「共鍋要選擇對的人，很多事情勉強不來」、「不要約她就一切解決。」

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