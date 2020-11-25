2客運撞出「40年終極對決」　網狂歪樓：桃園人和中壢人開戰了！

記者黃翊婷／綜合報導

桃園復興路與中正路口昨日（24日）晚間7時40分發生一起客運擦撞意外，所幸並未造成傷亡。不過，這張車禍照片在網路上傳開後，意外掀起一場「終極大對決」，原來撞在一起的分別是桃園客運和中壢客運，讓不少網友看了忍不住留言調侃，「兩方在桃園互看不爽很久了啊」、「桃園人和中壢人開戰了」。

▲這張車禍照片掀起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

照片中，只見兩輛客運撞成「人」字，桃園客運的車頭剛好卡在中壢客運的右側車身，直接把路口塞好塞滿，由於當時正值交通尖峰時段，加上事發地點位於桃園火車站附近，其他用路人只能繞路行駛。

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不過，這場輕微擦撞的車禍照片在臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」公開後，隨即引起網友熱議，大家狂刷留言洗版、歪樓，戲稱這個畫面根本就是一場「終極大對決」，「忍你40年了」、「兩方在桃園互看不爽很久了啊」、「搖旗了！以後只有中壢，不然就是桃園」、「桃園人和中壢人開戰了」、「中壢對決桃園啦」、「還好不是打棒球，不然雙方人馬都要衝出來了」。

▲網友留言開玩笑。

事實上，桃園與中壢之間的「糾葛」經常會被網友拿出來討論，例如PTT上曾有人提出「中壢人真的會不承認自己是桃園人嗎」、「中壢人是不是很討厭桃園」、「桃園與中壢的愛恨情仇」等問題，每一篇文章的討論度都很熱烈。

有網友解釋，之所以會習慣說「我是中壢人」，是因為如果說成桃園人，會被誤認為是住在桃園區，久了就乾脆都直接說是中壢人，相較之下更為直觀。