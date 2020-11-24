高嘉瑜擁2500萬房很有錢？　律師揭真相：「給路」投資客

▲高嘉瑜房間充滿堆積如山的衣服和泛黃的枕頭。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜自稱「租屋10年買不起房子」，財產申報卻揭露名下有2筆建物，爾後在臉書上自曝房間照，堆積如山的衣服、泛黃的枕頭引發話題。對此，高嘉瑜台大法律系的學長、律師林智群24日在臉書表示，「好吧！我就政治不正確的逆風幫學妹講一下話好了。」

林智群指出，高嘉瑜從政15年，3屆議員，年薪257萬元，立委1個月19萬，加上電視台通告一次8000元（保守估計），業外收入加一加，1年大概300萬跑不掉，工作十幾年，有什麼有人覺得她的存款太高呢？

林智群分析，如果要炒房，前面一定一堆買進賣出交易紀錄，高嘉瑜工作這麼久才下手，買的還是最不保值、最不好轉手的小套房，地點也不好（環山路算比較潮濕的地方），兩間併在一起要價2500萬，每個月背8萬元貸款，說是投資客，也是很「給路」（台語：不中用）的投資客。

林智群認為，一堆人看到2500萬房子就覺得高嘉瑜很有錢，買房前有500萬存款，買房後，資產是2500萬元的房子與2000萬負債，還是一樣的500萬資產，不會買房後就變成有錢人。

至於為何有買房還說買不起？林智群提到，高嘉瑜說買不起的是「實坪30坪」，台北市要價4、5000萬，她買不起，應該沒裝窮的意思，但這年頭要幫弱勢者講話，最好自己也是弱勢，不然大家覺得很虛偽，這種吃力不討好的事情他就不會做，只會說房價掉下來很好再買一間，這樣大家雖然覺得很機車，但也不能說什麼。