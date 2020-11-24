高嘉瑜房間之亂！母心疼生活太苦　陳揮文搖頭：其他人怎麼辦？

▲高嘉瑜閨房照曝光，衣服山快崩塌。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜公布房間堆積如山的衣服、泛黃枕頭，引發網友討論。高嘉瑜母親接受媒體採訪時相當心疼女兒，覺得這代表連摺衣服的時間都沒有，生活太辛苦了，也自責自己是不盡責的母親。對此，名嘴陳揮文搖搖頭、嘆口氣表示，那其他人怎麼辦？

▲立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜自稱租屋10年買不起房子，但財產申報揭露名下有2筆建物，她22日在臉書公開租屋處照片，除了有一個泛黃的枕頭，衣服更是堆積如山，引發網友熱烈討論。

對於高嘉瑜曝光超亂房間照，陳揮文23日先是在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》諷刺，高嘉瑜把房間照片拍一拍貼到臉書，「我覺得我的房間比她乾淨一百倍，實在是…唉…但是因為太聰明了，然後想要這個轉移焦點，有點困難啦」。

▲成堆的衣服照片中，泛黃的枕頭特別搶眼。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜24日在臉書又發文透露，枕頭是從家裡帶到台北的，一直跟著她，很軟很好睡，媽媽告訴她，枕頭有污漬、睡了10年是正常的，因爲枕心無法換洗、睡久因為流汗或口水都會有、只能常曬消毒，或換新的。

高嘉瑜媽媽接受《TVBS》訪問時表示，看到報導當晚就掉眼淚，覺得生活可以輕鬆一點，為什麼要把自己搞那麼複雜？連摺衣服的時間都沒有，生活太辛苦了，也覺得自己是個不盡責的媽媽，很想要幫忙摺，但是自己每天都做生意，也沒有辦法幫忙。

▲高嘉瑜娓娓道出枕頭的故事。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

對此，陳揮文24日晚間在廣播節目表示，高嘉瑜的媽媽當然是心疼女兒，但這種生活是自己選擇的，沒人逼她加入PTT，她在PTT出道的，沒人叫她選台大學生會長，沒人叫她選台北市議員、選立委，這都是歡喜甘願的，「如果你的女兒一個人生勝利組，她的生活還辛苦，那其他人怎麼辦？在心疼女兒之餘，有沒有想過你女兒這樣已經算很好了？」

▲對於高嘉瑜媽媽心疼女兒生活太辛苦，陳揮文搖頭嘆氣。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陳揮文還說，中午遇到在立委選舉以些微差距輸給高嘉瑜、現為國民黨副秘書長李彥秀，他虧李彥秀也把枕頭拿出來拍一張，李彥秀還開玩笑說「揮文哥，我的枕頭有紫色的香味，那種拍得出來嗎？」