高嘉瑜PO震撼衣服山　媽媽心疼淚訴：很想幫她摺！

▲高嘉瑜閨房照曝光，讓媽媽很自責。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜打房卻惹禍上身，日前公布自己家中囤滿堆積如山的衣服，令網友相當震撼。對此，高嘉瑜的母親接受媒體採訪表示非常自責，很想去幫女兒摺衣服。

高嘉瑜曾自稱租屋10年買不起房子，但財產申報揭露名下有房而引發爭議，她在臉書貼出租屋處照片，強調自己買房如實申報，因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠，照片中的畫面衣服堆的到處都是，其中還有一顆「泛黃枕頭」引起廣大討論。

高嘉瑜受訪時表示，住了10年地方，東西非常多，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮，「泛黃枕頭」也用了10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面是怎樣。她還透露，房間裡沒看過蟑螂，但曾看到壁虎。

然而，高嘉瑜的母親看到報導後相當難過，她接受《TVBS》訪問時表示，看到報導當晚就掉眼淚，覺得生活可以變得輕鬆一點，為什麼要把自己搞那麼複雜。

看到高嘉瑜住處衣服堆積如山，高媽媽覺得，這代表連摺衣服的時間都沒有，生活太辛苦了，也覺得自己是個不盡責的媽媽，很想要幫忙摺，但是自己每天都做生意，也沒有辦法幫忙。

不過，高嘉瑜看到家人被採訪後，透過臉書向外界喊話，爸媽在基隆開百貨行30多年，是很單純的人不是公眾人物，自己從高中開始就到台北獨立生活，懇請媒體不要再打擾家人。

▲高嘉瑜的房間堆滿衣服。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）