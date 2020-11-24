立院協商8項萊豬牛行政命令無共識　下一步等游錫堃

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團持續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院衛環委員會24日針對福利部函送修正與開放萊豬、牛進口相關的8項行政命令進行朝野協商，國民黨團主張全部廢止、退回；民進黨則認為應將全案保留，最後朝野同意留待立法院長游錫堃另外召集協商後再議。

國民黨團批評，今天的協商民進黨團只派出書記長莊瑞雄一人出席，協商一開始就說要將8項行政命令交付院長協商，完全不想跟在野黨好好溝通、協商，更不見民進黨任何一位委員來為萊豬行政命令背書，最後在野黨團無奈同意交付院長召集協商。

國民黨團表示，蔡政府宣布開放萊豬進口以來，只開放美國萊豬還是全世界萊豬侵台都說不清楚；萊豬肉及萊豬內臟是否單列貨號，至今不願承諾；秋鬥大遊行前承諾查廠，遊行完就改口稱查廠不是進口必要條件，痛批蔡政府公然把人民當塑膠。

國民黨團強調，台灣人民知道我國國際處境堅難，以萊豬換取國際空間是選項之一，但蔡政府至今說不清楚萊豬換到什麼？包括源頭管制、邊境檢查人力、赴美查廠、地方稽查人力、食安標章認證、風險評估報告等，「没有一樣就位，没有一樣合格，當朝高官們敢說準備好了？」

國民黨主席江啟臣已正式邀請蔡英文針對「萊豬進口」公開辯論，國民黨團呼籲蔡英文，身為總統和民進黨主席，不該躲在公務人員背後當影舞者，出來面對在野黨、面對國會、面對全民很難嗎？一個怯於面對社會、「貿然進口、配套沒有」的總統，全民還能相信嗎？

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