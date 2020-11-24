國會頻道LINE官方帳號上線！　一鍵關注立法院議事

▲國會頻道LINE官方帳號上線記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院自2017年成立「國會頻道」後，民眾在電視、YOUTUBE都能同步收看會議轉播，象徵「密室協商」走入歷史。立法院長游錫堃24日在記者會上宣佈，「國會頻道LINE官方帳號」正式上線，民眾只要將國會頻道官方帳號加入好友，每天發送當日所有的會議主題及相關連結，一鍵按下可立即收視議事直播，讓關注國會議事更即時、便利。

立法院24日舉行國會頻道LINE官方帳號上線記者會，包括游錫堃、副院長蔡其昌、民進黨團幹事長鄭運鵬、民眾黨團幹事長高虹安、時代力量黨團總召邱顯智等人出席，共同宣布國會頻道正式進入2.0的新里程碑。

游錫堃致詞時表示，2017年2月國會頻道在前立法院長蘇嘉全與朝野黨團立委的支持之下成立，讓立法院的「密室協商」走入歷史，如今「國會頻道」已經成為國會公開透明的具體象徵，收視人口已經突破7千7百萬人次，成績斐然。為了擴大轉播能量，滿足人民知的權利，國會頻道團隊除了電視頻道外，各項會議也能透過YOUTUBE同步直播，以最高的效率及品質，為全民提供最好的議事轉播服務。

▲「國會頻道LINE官方帳號」正式上線。（圖／記者楊蕓攝）

游錫堃表示，LINE在台灣是普遍使用的即時通訊管道，月活躍用戶數高達2千1百萬，普及率超過9成，「國會頻道LINE官方帳號」上線後，每天發送當日所有的會議主題及相關連結，一鍵按下可立即收視議事直播。

游錫堃強調，國會頻道是原汁原味的議事直播，沒有任何的剪接或後製，能即時了解立法委員們完整的對話與論述，他也邀請大家號召親朋好友、左鄰右舍一起加入「國會頻道LINE官方帳號」成為好友。

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