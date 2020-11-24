「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨





▲朱立倫席出席「第四屆亞太華綸奬」。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

對於藍綠民調差距愈來越小，萊豬的開放也將成為執政破口，前新北市長朱立倫24日受訪時說，民進黨不要再這麼霸道、獨裁，畢竟牽涉民眾健康的食安、言論自由議題，用這樣霸道的方式，造成民眾的反感，執政要傾聽民意，總統蔡英文過去常講「要謙卑一點」，但現在「謙卑」似乎已經不存在於民進黨。

朱立倫說，國民黨也要繼續努力，每一位從政黨員大家一起努力，尤其是擴大支持圈，依照民調，目前支持率僅21%左右，還有很大很大的努力空間，一定要追上民進黨、超越民進黨，爭取多數台灣民眾支持。

至於國民黨內認為反萊豬議題會持續延燒下去，民眾對民進黨疑慮會逐漸加深，因此秘書長李乾龍對2022選舉持樂觀態度，對此，朱立倫說，一定要小心謹慎地面對，例如秋鬥遊行，國民黨還要在爭取遊行中很多團體的支持，不能就單一議題，在更多的議題上，國民黨都要持續努力。

此外，萊劑豬肉明年進口，衛福部長陳時中日前承諾，新制上路前將派員赴美查廠。但衛福部次長石崇良昨接受質詢時卻改口表示，海外查廠不是必要條件。陳時中隨後澄清，目前仍在與美談判中，美方癥結點是疫情期間，全國都沒有在查廠。

對此，朱立倫說，距離開放剩下36天，民進黨就是要造成既成事實，就要承擔後果，但最難過的是，全民也要接受毒豬，希望民進黨謙卑一點，民進黨至少要做源頭管理，至少要標示清楚，也希望內臟部分重啟談判。