快訊／婚姻剛現危機...陳艾琳老公驚爆持大麻煙油被捕　3萬交保

▲顏庭笙持毒遭逮。（圖／翻攝自ＩＧ／顏庭笙）

記者黃宥寧、劉昌松、許皓婷／台北報導

陳艾琳與老公顏庭笙（Alex）均從《大學生了沒》出道，而顏庭笙更擁有台大社會學系的頂尖學歷。兩人2019年婚後育後有1女，月初才傳出婚姻現危機，不料，24日顏庭笙竟獨自駕車遭警方搜出大麻煙油當場逮捕。台北地檢署檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令3萬交保。

陳艾琳11月初曾對外坦言夫妻日前才剛大吵了一架，主因是雙方對育兒方式有不同見解，男方覺得她太過潔癖也是導火線之一，她甚至為此一度「徹夜沒有回家」，所幸經過一段時間的冷靜，溝通後仍順利和好，但她坦言在女兒出生後，2人之間不斷產生摩合，發生滿大爭吵，雙方甚至曾一度有過「不要繼續下去了」的想法，這些都是藏在鏡頭底下、外界看不到的真實一面。

Alex於24日凌晨獨自駕車驚爆持毒遭警方逮捕，據悉當時他開車行經國三甲線下北市辛亥路停等紅燈時，遭到轄區大安分局警方攔檢，結果警方從他隨身攜帶的電子煙和煙油驗出「大麻酚」成分，警方立即將他逮捕帶回。

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