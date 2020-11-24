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在地食材入菜　長女餐科生設宴親下廚感謝父母恩

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▲台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，由子女為他們洗手做羹湯，感謝父母恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，由子女為他們洗手做羹湯，感謝父母恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

11月第4個禮拜四為感恩節，台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，而為他們洗手做羹湯的，就是自己的子女，該西餐宴從前菜到甜點，皆使用臺南農特產入菜，也為推廣在地產業盡心力。

在感恩餐會前，校方辦理一系列講座，包括邀請大專師資介紹在地蔬果如何融入西餐烹調、餐會規劃等，又邀請商業攝影師教師生如何擺設及拍攝美食，提升餐點賣相；後續則由地方小吃、中餐、烘焙、飲調、餐服各專業課程的指導老師接手，依興趣、專長、外型等進行學生挑選及分組，組別有前菜湯品、主餐、甜點、飲料、外場服務共五組，各自訓練，上課方式也有別以往，將主戰場交給學生，菜色讓其自行發想及設計，老師僅從旁協助。

▲台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，由子女為他們洗手做羹湯，感謝父母恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前菜湯品組推出台味三重奏，有蜜燒苦瓜脯、王子麵佐醬瓜肉、龍葵果鑲吳郭魚，而湯品則是絲瓜燕虱目魚羹，使用食材主要有北門台灣鯛、七股虱目魚；主餐則是推出戰斧豬排，採用新市國產豬；甜點推出新市火龍果千層蛋糕、楠西青梅塔、大內柳橙蛋糕三種組合，至於飲料則是採用善化火龍果、玉井芒果調製而成的漸層冰沙，每一道料理在食材選用、刀工烹調及擺盤上，都相當用心且講究。

負責統籌的群科主任林佳蓁坦言，活動前相當忐忑不安，因為在練習過程中，有些學生態度散漫、老是狀況外，擔心會在家長面前漏氣，沒想到餐會當天，大家準時且主動就戰鬥位置，更互相要求、指正，瞬間「廚師魂」上身，讓她感受到小屁孩終於轉大人。

▲台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，由子女為他們洗手做羹湯，感謝父母恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在這場餐會裏，老師們看到平時冷漠的學生會主動協助張羅，安撫師長緊張的情緒、沉默寡言的外場組學生，場控及應對得宜，化解上菜速度、餐點溫度等問題，令人刮目相看，而平時吊兒郎當的學生，還會不時到餐會旁偷看家長們的用餐反應，看到大家把餐點吃完，才滿足的離開。

▲台南市長榮女中餐飲管理科提早舉辦感恩餐會，宴請學生家長，由子女為他們洗手做羹湯，感謝父母恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參與的家長，有人是餐廳主廚，每道菜色都拍照品嘗，提供給學生寶貴的意見，更有家長說，第一次吃到孩子們作的菜，感受到他們的成長，開心又欣慰。長女校長蔡玉敏表示：平時苦口婆心提點職場教戰守則，遠不如讓學生親自上場體會來得有效，因為「責任感」與「成就感」，才是成長的養分。

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