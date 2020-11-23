鄭運鵬抓到「藍營黨國不分鐵證」：黨務利用國會資源！江啟臣道歉

▲國民黨北市黨部晚間在立法院借用會議室開會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委鄭運鵬23日晚間揭露，國民黨台北市黨部在立法院召開基層幹部會議，反問藍營，「不是才在遊行『反黨國』嗎？這就是黨國不分的鐵證」。他要求國民黨主席江啟臣公開向國人道歉，「白天佔用議場不開會，晚上放任立委用會議室」。

鄭運鵬表示，晚上在衛環委員會開到晚間8時才散會，在回辦公室的路上，看到對面的「紅樓101會議室」還亮著，而且很熱鬧，他覺得很奇怪，理論立法院上只剩下衛環是最後休息的才對，不過裡面傳來的聲音是有人拿著麥克風像佈道一樣喊口號，台下也在唱和。

鄭運鵬表示，本來以為是晚上有人借來辦團康，走近一看，大開我的三觀，「竟然是國民黨台北市黨部在立法院會議室召開基層幹部會議」。他說，國民黨不是昨天才在遊行「反黨國」嗎？這就是黨國不分的鐵證。

鄭運鵬要求國民黨主席江啟臣，他就在國民黨團，應公開說明國民黨台北市黨部利用立法院會議室，「這是黨國不分的特權行為，公開向國人道歉」。

其次，鄭運鵬要求黨團總召林為洲說明，為何白天佔用議場不讓立法院召開院會，晚上卻放任立委借用會議室來讓黨部佔用來舉行市黨部的幹部座談，「國人不是納稅來讓你們佔領議場！國人更不是納稅讓你們佔用立法院會議室！」

▼國民黨北市黨部晚間借用立法院會議室開會。（圖／記者陶本和攝）



▼根據立法院會議室使用申請規定，晚間6點後則不予開放使用。（圖／記者陶本和翻攝）