關中看不下去！批國民黨中常會「沒企圖心」：黨主席要負責

▲關中出席新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

考試院前院長、國民黨前副主席關中在新書《明天會更好：關中傳奇》提到，國民黨中常會沒企圖心，人家不相信這種中常會對國家社會能做出貢獻。他23日在新書發表會時再度提到，這是黨主席的責任。

關中受訪時表示，「你看看他的（決策）結構，能看嗎？」中常會理論上是一個黨最高權力的決策結構，這些人必須要有相當的社會影響力、知名度、對黨有貢獻，「你看這些人有嗎？如果沒有的話，外面的人會怎麼看，起碼我是看不下去，所以我不認為現在的國民黨，現在的結構，會有什麼讓我們能夠為它，感覺到振奮人心的作法，我認為必須要改，我認為這是黨主席的責任。」

談到國民黨現任的黨主席江啟臣，關中說，對江啟臣仍有期待，對年輕的黨主席期待更深，因為江啟臣不會有太舊的包袱，不會有太陳腐的思想，應當要有所作為，但他年紀大了，退休後有三不政策，不公開參與政治，不公開發表言論，所以不會公開講這些話，今天是媒體問了他才講，他還是充滿了希望，熱愛這個黨永遠不會對這個黨失望。

對於國民黨的困境與未來發展，關中也提出三點建言包括，一、不能放棄基本理念，否則無法和民進黨區隔，在台灣，國民黨代表一個統的政黨，說不統，代表接受台獨；二、國民黨要團結，過去發生兩件事情令他傷心，一是換柱，再者就是總統初選時，鴻海創辦人郭台銘參選壓制「韓流」，自亂陣腳；三、國民黨要訓練人才。