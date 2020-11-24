愛犬取鄰居名字嗆「我養的一隻狗，怎樣」　高雄男下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

高雄42歲施姓男子長期與陳姓鄰居相處不睦，竟然直接在家門口叫罵「我的狗叫陳XX」、「陳XX是哪條狗啊」。高雄地院法官認為，雙方起初只是因為養狗問題產生爭執，施男卻選擇用這種方式侮辱他人尊嚴，考量到兩人並未達成和解，最終依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日。

▲施男將鄰居的名字當成狗的名字。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本案當事人養的狗）

判決書中提到，施男與陳姓夫妻是鄰居，兩家人關係不佳，2019年10月11日他突然在家門口跳針式大喊，「陳XX我養的一隻狗，怎樣」、「我朋友養的狗，陳XX」、「我的狗叫陳XX」、「我朋友養的狗叫陳XX」。

但施男罵過一次仍不甘心，一個月後再次於家門口大罵鄰居，「全家人都是神經病」、「陳XX是哪條狗啊」。陳男與妻子長期隱忍，沒想到名字居然被拿去當成狗的名字，這才終於決定反擊，並一狀告上法院。

高雄地院法官認為，兩人是因為養狗問題產生爭執，但就算有糾紛，也不應該這樣溝通，而且施男的行為顯然並未尊重陳男的人身尊嚴，加上雙方因為賠償條件差距過大，而無法達成和解，考量到他沒有前科，犯後也已坦承犯行，最終依公然侮辱罪，共兩罪，各判處罰金3000元，合併應執行罰金為5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。