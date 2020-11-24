存活25年奇蹟！肺腺癌女患者2度死神拔河...醫病溝通尋最優治療

▲高雄市民生醫院醫療記者會，兩位患者出面感謝醫師及時診斷及治療 。（圖／高雄市民生醫院胸腔及乳房外科主任陸希平醫師提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

碧秀女士25前首次發現肺部有毛玻璃陰影，經現服務於高雄市立民生醫院胸腔及乳房外科主任陸希平醫師診斷證實為肺腺癌，經手術後病情穩定，在10年前，又發現對側肺部有另一個陰影，正子斷層顯示陰影無熱點訊號，但雙側淋巴結有熱點疑似轉移，經陸醫師判斷僅局部切除肺部病灶，並接受輔助性放射治療，原判斷為3B到4期的晚期肺癌，經治療後奇蹟存活10年，目前無復發及轉移現象。

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▲患者與陸希平醫師。

陸希平是外科服務30年的老兵，也是外科教授；他指出，肺部毛玻璃病變的早期偵測，倚賴電腦斷層篩檢；而專業的判斷可以提升癌症預測正確率達5成以上，大幅降低偽陽性的機率，目前他已執行近40位肺部毛玻璃陰影確診為零期肺腺癌的病人，另在國際文獻也證實局部保守切除即可有效控制病情，也印證了陸主任的臨床觀點與想法。

乳癌的治療也是陸希平主任的另一專業領域，曾目睹許多不願意接受正統治療的乳癌病人，他感慨點出問題所在，他認為癌症病人不願接受治療不能只怪罪病人，醫療團隊是否應該提出不同的替代方案，與病人充分討論溝通，讓病人接受才是最佳解決方案；否則，雖有完美100 分的方案，一旦病人不接受，就是零分，所以，善用醫病資源共享的溝通模式，尤其對於癌重症病人，十分重要。

經陸主任術後的乳癌病友存活率在5年以上，甚至近20年，其中部分並非早期病人，只要不放棄，其實乳癌仍有許多治療模式，可以有效控制病情；他強調，「早期發現，相信專業，尊重病人意願，有效治療，不只是肺癌，乳癌也是其他癌症治療成功的要素」。