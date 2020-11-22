吵架像瘋子吼叫！男友一看竟「直接硬上」　她崩潰：滿腦只想要

▲原PO指出，每次一吵架男友就起生理反應。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

情侶相處之間，難免會因為一些小事爭吵，一名女網友指出，每次吵架時都像瘋子一樣大吼大叫，但是男友卻有辦法起生理反應，每次一吵完甚至還沒吵完，男友就會忍不住撲上來，讓她一臉問號，「到底什麼意思啊？我剛在生氣欸！」對此，有網友笑回，「男友表示，『當時我也歸懶趴火！』」

一名女網友在「Dcard」發文，兩人交往七年了，明明每次吵架都像神經病、瘋子一樣，但是男友總是默默勃起，如果是吵完的話沒關係，因為「吵架的時候小頭還翹在那邊，覺得很好笑」，但是上一次爭執時，根本還沒吵完，男友就撲上來，讓她感到很難過，「覺得他不在乎我的感受，不正視我的問題，只想要而已」。

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▲對於還沒吵完就撲上來的行為，她感到很生氣。（示意圖／CFP）

貼文一出後，隨即登上熱門，有網友認為整篇文看似在爆怨，但其實是在炫耀。對此，原PO解釋，並沒有享受硬上或是炫耀什麼的，只是單純想知道，為什麼吵架的時候，兩個人都處於生氣的狀態男友卻會想要，「還是其實是我小題大作？」

許多網友看完後笑回，「一個頭吵不贏就用兩個，一張嘴吵不贏就用兩張」、「M吧，越罵越硬」、「俗話說『床頭吵床尾和』就是這樣」、「可以試試拿鞭子抽他」、「有時候女友生氣反而很性感」。但也有人認為，「嚴重不尊重人，跟他好好談妳的感受」、「要是換成我，吵架撲上來我只會更生氣」、「是我的話會暴怒，勃起是沒辦法控制的，但撲上去的部分就很白目，尤其在還沒吵完的時候」。