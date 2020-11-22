公車忽傳怪味！大媽神躺「座椅秒變單人床」　抬腳貼窗大露灰指甲

▲大媽竟直接橫躺在公車最末排的座位上。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

搭公車時，多數人都不希望遇到沒公德心或衛生習慣不佳的人。一名女網友發文表示，「超沒公德心，而且味道很濃！」她先前搭公車時，遇到一個大媽直接橫躺最末排，且還將雙腳貼在窗戶上，不只畫面相當不雅，還不時傳出濃濃的腳臭味。貼文曝光後，不少網友都看傻眼，直呼「有夠髒的」、「噁心」。

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，「我要瘋了！後面那個大媽是怎樣」，她先前搭公車時，撞見一名超自私的大媽，對方竟不顧他人感受，直接將鞋子脫掉，並把腳緊貼在窗戶的玻璃上，害得許多原本想坐著休息的乘客，只好「識趣」走到車子前方、遠遠站著。

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▲原PO不時聞到腳臭味。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，這名大媽起初坐在她旁邊的旁邊，後來因為害怕被偷拍，所以索性走到公車最末排，舒服的橫躺著。不過，即便大媽躲到後排，味道卻完全藏不住，而讓原PO更作嘔的是，大媽光著腳，所以灰指甲一覽無遺，看了真的很不舒服，因此她也嚴正呼籲，「大家搭公車要有公德心喔！」

照片曝光後，不少網友全看傻眼，「直接跟司機大哥檢舉」、「奇葩，你可以去買樂透了」、「好噁心喔！大聲對空氣自言自語：好臭喔」、「噁心，有夠髒的」、「把腳放在窗邊那裡超噁心」、「很沒水準欸」、「這素質，我要昏倒了」、「她該不會以為醫用口罩可以防臭味吧」、「她當自己家嗎」、「這樣誰還敢坐」、「叫司機突然踩煞車」。