雞滷飯出現一配料！他猛圈「比香菜還討厭」　超多人愛：是古早味

▲原PO看到這一樣配料，直呼「比香菜更討厭」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

滷肉飯是許多人心中的國民美食，雖然大部分都是白飯淋上滷肉，但有些店家還會多給配料，像是魚鬆、小黃瓜、滷蛋等等。就有一位男網友在臉書《爆怨2公社》貼出照片，只見他點了一碗雞滷飯，並圈出了一樣他不愛吃的配料，「這大概是我覺得，比香菜更討厭的東西！」話題意外引發熱論。

仔細看看照片，白飯上先是舖了一層雞絲，接著淋上滷肉，最上面還放了一些肉鬆，以及一小片黃蘿蔔。結果原PO就用紅色畫筆把黃蘿蔔瘋狂圈起來，抱怨說這是比香菜還討厭的東西。貼文馬上引發共鳴，「什麼都好，就是不愛醃黃蘿蔔」、「我也是，沾到飯我會不爽。」

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▲原PO把醃黃蘿蔔瘋狂圈起來。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不過也有網友表示，「總覺得魯肉飯少了這一味就沒有古早味了」、「超級好配飯的」、「那一塊黃色醃蘿蔔是精華呀，就連吃米糕都要配上一塊」、「我超愛的，每次都會請店家多給我」、「配上這片，滷肉飯味道立馬升級一個檔次」、「兒子都搶著吃、我們都愛吃，拜託老闆加購幾片，不然小孩都搶到吵架！」

據悉，黃色蘿蔔是日本傳統食物，後來傳進台灣，最初是純天然製作。日本傳統作法很簡單，將蘿蔔曬乾、脫水後放入米糠裡，加入昆布、柿皮一起醃漬，幾個月後就完成；台灣老一輩的製作方式是，使用天然的黃色染劑「黃梔子」。不過隨著時代改變，為了快速、大量生產，多數廠商都是選擇用化學原料染色，所以還是偶爾吃吃就好。