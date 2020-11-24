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美軍F-35A「試射核彈」影片首次曝光！　42秒擊中3200公尺外目標

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▲美國首次公布F-35A試射核彈畫面。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

▲美國首次公布F-35A試射核彈畫面。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

記者林彥臣／綜合報導

美軍近日首度在媒體上公佈了F-35A隱形戰機試射核彈畫面，該次試射在內華達州的托諾帕（Tonopah）試驗場進行，使用的是B61-12型戰術核彈，這也是美軍首次公佈第五代戰機測試投擲核彈的影片畫面。

根據美國媒體The Drive的「戰區專欄」報導，桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）發布的消息指出，超音速投彈試射已在今年的8月25日於托諾帕試驗場完成，F-35A戰機從10500英尺（約3200公尺）的高空空投射B61-12核彈，大約42秒後擊中預定目標。

▲▼美國首次公布F-35A試射核彈畫面。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

▲F-35A可用彈艙投彈，而非機翼掛載。（圖／翻攝自美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories））

報導指出，這次投彈試射意義重大，因為F-35A戰機在其內置彈艙裝載B61-12核炸彈，而非類似F-15E戰鬥機的翼下掛載方式。美國空軍現有的B-2隱形轟炸機以及未來的B-21隱形轟炸機也將在內置彈艙裡攜帶這種核彈，但這兩款轟炸機的速度只能達到次音速（1馬赫以下）的水準。

報導中也提到，為F-16C/D戰機整合B61-12核彈的工作仍在計劃中，這也是為支持對北約的核承諾。另外考慮到德國計劃採購F/A-1大黃蜂8戰機來取代其現役龍捲風戰機（Panavia Tornados），在F/A-18的武器庫中增加B61-12核彈也被排進計畫之中。

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