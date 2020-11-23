文化部新增8位人間國寶！登陸3項傳統工藝　數量創歷年來新高

▲文化部今年新增人間國寶。「恆春民謠」增列認定保存者陳英。（圖／台南市文資處提供）

記者林育綾／台北報導

文化部今年度新增8位人間國寶，數量創歷年新高！日前公告登錄「剪黏」、「泥塑」與「玉雕」等3項重要傳統工藝，並認定剪黏保存者陳三火、泥塑保存者杜牧河、玉雕保存者黃福壽。同時「傳統木雕」增列認定保存者蔡德太、「漆工藝」增列認定保存者黃麗淑、「亂彈戲」增列認定保存者王慶芳與彭繡靜、「恆春民謠」增列認定保存者陳英。

文化部自2009年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統工藝及傳統表演藝術並認定保存者，截至2020年10月，國家級重要傳統工藝已達16項23位保存者，重要傳統表演藝術則有18項27位保存者，今年度新增8位人間國寶，數量創歷年新高。

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今年公告之人間國寶名單：

1、「剪黏」陳三火藝師

▲剪黏—陳三火藝師。（圖／台南市文資處提供）

重要傳統工藝「剪黏」是台灣寺廟建築極具代表性的裝飾工藝，在傳承發展上，廣泛形成洪坤福、胡金龍等匠師體系而影響至今；在材料上，從前期廢棄瓷片、杯碗，至中期的彩色玻璃，到晚近淋搪的使用，深刻反映了台灣各時代的價值觀、工藝演進的歷程。陳三火藝師師承洪坤福派下，從事剪黏工作50餘年，熟知傳統剪黏工藝之知識、題材與技藝，並能突破傳統表現方式、開創新局，作品極具獨創性及藝術價值。



2、「泥塑」杜牧河藝師

▲泥塑—杜牧河藝師。（圖／文化部）

「泥塑」工藝在台灣發展歷史悠久且運用廣泛，與民俗文化及建築息息相關，是台灣常見的裝飾工藝，能反映時代、地域、族群之審美觀與地方特色。杜牧河藝師投身傳統泥塑工藝數十年，且師承多元，除能融會各家之長，其工法熟練，技藝高超，手法細膩，擅長區分神佛之風格、個性、姿態等，皆達致「形神兼備」。作品造形寓意及詮釋自成一格，堪稱連結古今，融入新技，卓然有成的一代巨匠。



3、「玉雕」黃福壽藝師

▲玉雕—黃福壽藝師。（圖／台南市文資處提供）

台灣蘊含豐富的玉礦，「玉雕」工藝迄今已有四千多年的發展歷史，不僅承襲自中國大陸地區傳統，也深具台灣的發展特色，並充分反映不同地區的審美觀。黃福壽藝師熟知玉雕知識及操作工具之技巧，其創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，以及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節，且作品明顯跳脫傳統題材和技藝的窠臼，其心靈手巧和場景營造亦不落俗套，作品渾然天成。



4、「傳統木雕」蔡德太藝師

▲傳統木雕—蔡德太藝師。（圖／台南市文資處提供）

「傳統木雕」項目前於100年公告登錄，本次新增認定保存者蔡德太藝師。藝師師承張永全與黃澄雄門下，也收藏潘麗水等繪師原稿，積極從前輩大師的畫稿中學習構圖、佈局與傳統題材運用，充分掌握技藝及運用場域之表現形式，熟知傳統木雕的技藝與知識，尤擅廟宇、祠堂鑿花，工法細緻，技藝精湛。



5、「漆工藝」黃麗淑藝師

▲漆工藝—黃麗淑藝師。（圖／黃麗淑藝師提供）

「漆工藝」項目於99年公告登錄，本次是繼王清霜藝師後，新增認定黃麗淑藝師為保存者。黃麗淑藝師精研傳統漆藝，擅長10 多種髹飾藝法，能結合不同媒材，使用不同材料的胎體，風格多元且屢有創新，獲得國內外獎項10 餘項，並積極投入漆藝研究論述，出版研究著作30 餘筆，足為台灣漆藝的研究者、保存者與教育者，對台灣漆藝發展貢獻良多。



6、「亂彈戲」王慶芳藝師

▲亂彈戲—王慶芳藝師出演榮興客家採茶劇團2005年《喜脈風雲》劇照。（圖／榮興客家採茶劇團提供）

重要傳統表演藝術「亂彈戲」項目於2014年公告登錄，首位保存者為潘玉嬌藝師，本次再新增認定王慶芳藝師及彭繡靜藝師為保存者。王慶芳藝師為亂彈戲童伶班出身，戲曲從藝超過一甲子，經歷慶桂春陞、南華陞、新全陞、老新興、東社班等著名亂彈戲班，搭班職業亂彈班超過20 餘年，精通亂彈戲表演，唱、唸兼優，亦熟悉精擅相關技藝知識及保存形式，深具代表性。

7、「亂彈戲」彭繡靜藝師

▲亂彈戲—彭繡靜藝師演出照。（圖／彭繡靜藝師提供）



彭繡靜藝師16 歲即進入亂彈戲班習藝，專攻小旦，26歲加入新美園，受王金鳳團長提攜，擔任當家小旦，長年演劇直至「新美園」散班，能充分掌握及表現亂彈戲曲「旦角」表演藝術與相關劇目表演，熟悉相關技藝知識及保存形式；晚近於亂彈戲曲的藝能傳承，為北管文化圈所倚賴的重要藝師。



8、「恆春民謠」陳英藝師

▲恆春民謠—陳英藝師。（圖／台南市文資處提供）

陳英藝師傳唱「恆春民謠」一甲子，以歌謠詮釋恆春的生命故事，「恆春民謠」項目於2012年公告登錄，本次新增認定陳英藝師為保存者。藝師參與恆春民謠傳唱超過一甲子，融入生活感知，體現民謠口語傳統知識，熟知恆春民謠六大調，編創唱詞及月琴彈奏能力佳，極具代表性及地方性。



文化部指出，保存與傳承台灣重要無形文化資產是文化部重要使命，本次新增的重要傳統工藝及傳統表演藝術保存者，也將續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動各項保存、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓台灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯台灣文化特色與主體性。

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