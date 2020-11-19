駐台陸媒又被點名！　陸委會：仍有錄製節目情形、將依法處置

▲陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，因在台架設攝影棚並錄製政論節目，遭註銷駐台記者證，被驅離出境。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

記者陳政錄／台北報導

今年7月2名大陸《東南衛視》駐台記者，因參與《海峽新幹線》節目錄製，被驅離出境後。陸委會發言人邱垂正19日表示，駐台陸媒以其他形式，參與相關節目錄製，與「來台新聞採訪之目的不符」情形仍存在，經掌握後已通報主管機關文化部，若未改善，將依法處置。

據了解，大陸目前有五家中央媒體、五家地方媒體在台有駐點記者，其中《央視》、《東南衛視》、《海峽衛視》等電視台有錄製談話性等相關電視節目，邀請台灣名嘴如邱毅，並在台租借攝影棚等情形。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月19日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正解釋，政府准許陸媒來台駐點採訪，惟參與錄製節目、製作談話性節目，與許可目的是不符的，若有從事前述違規行為，本會已請主管機關文化部通知相關陸媒，停止在台參與錄製節目的行為，如未停止，政府會依法處理，因此在今天提出「善意提醒」。

媒體提問，在此時發出通知是否有特別考量？邱垂正回應，政府長期都有在掌握相關情形。他列舉，有大陸媒體在錄製相關節目時，仍是由在台駐點記者協助聯繫、製作；至於陸媒向台灣電視台租借攝影棚，涉事單位是否違規，陸委會和相關主管機關正在研議中。

經《ETtoday新聞雲》記者了解，屬性為電視台的駐台陸媒記者，多已於17日起陸續收到文化部通知，要求不得參與相關節目錄製，進行與來台許可目的不符的行為。

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▼東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，，7月3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）