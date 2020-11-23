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比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

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▲▼ 。（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲雨後出現一大道彩虹！（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

經過細雨洗禮，天邊光是出現一道彩虹，就會讓人心情愉悅。一名住在士林地區的讀者向《ETtoday新聞雲》表示，下午雨才剛停，天邊就掛了「兩道彩虹」，且這與「霓」並不相同，「霓是顏色相反過來的！」據了解，若要產生鮮明的複虹，雨滴形狀通常得要接近正圓，所以當複虹出現時，大多是下著小雨的。

這名讀者向《ETtoday新聞雲》記者表示，今（23）日下午3點半左右，在台北市士林一帶出現了又大又明顯的彩虹，且仔細觀察可以發現，天邊其實不只有一道，「是雙層彩虹！很特別，很多人在拍，可能很難得出現吧！」

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▲▼ 。（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲仔細看可以發現，這竟是罕見的複虹！（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

以霓、虹來說，兩道的顏色順序會正巧相反，但從讀者分享的照片可以發現，畫面中的兩道順序都是「紅橙黃綠藍靛紫」，應屬複虹。由於景色實在太漂亮，因此不少人也都爭相拍照留念，並上傳到社群網站與好友一同欣賞。

據了解，「複虹」位在彩虹內圈，彩虹本身就是雨滴折射光線所產生的現象，複虹則是繞射現象的結果，若要產生鮮明的複虹，雨滴的形狀大多必須接近正圓，所以通常是下著小雨的天氣才有機會看到。

此外，攝影師約翰（John Entwhistle）在2018年時，曾在美國新澤西州（New Jersey）看到5道彩虹掛在天邊，當時他也將罕見的「複虹」PO上網，讓更多人可以欣賞這難得的美景。

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