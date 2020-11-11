▲力挺同志遊行！「晶碩光學彩虹巴士」啟航，成為最暖心的後盾。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲繽紛亮眼的晶碩光學彩虹巴士，繞行台灣同志遊行現場。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

繽紛亮眼的晶碩光學彩虹巴士，繞行台灣同志遊行現場，用實際行動支持性別平權，不僅準備彩虹口罩提供給搭乘民眾，未來也規劃推出以6色彩虹旗為出發點的特色產品，彩虹巴士搭載著跨世代的溫暖支持，就是要成為同志朋友最暖心的後盾！

▲▼晶碩光學用實際行動支持性別平權，成為同志朋友最暖心的後盾。

晶碩光學行銷企劃經理周郁翔表示，「隨著世代交替，不同世代之間對於同志議題也抱持更開放的觀點，近年來平權議題更受到大眾廣泛討論與重視，而晶碩光學的品牌精神是『看見與眾不同』，希望消費者藉由使用其商品，展現自己的與眾不同之外，也能夠看見其他人與眾不同的地方，這次同志遊行的主題是成人之美，也是在鼓勵大家彼此互相尊重、互相包容」。

▲晶碩光學行銷企劃經理周郁翔表示，晶碩品牌的精神是「看見與眾不同」，希望消費者藉由使用其商品，展現自己的與眾不同之外，也能夠看見其他人的與眾不同。

▲晶碩光學也為了同志大遊行，準備彩虹口罩提供給搭乘民眾。



擁抱愛的多元價值，晶碩光學主張愛就是愛，無論無論種族、性別、年齡，每個人都是平等的，因此愛也不應該有分別，為了力挺平權，許多民眾身穿彩虹衣走上街頭爭取權益，其中有不少長輩搭上晶碩光學彩虹巴士，希望用自己的行動，為新世代多元友善的和諧社會發聲。

▲為了力挺平權，許多民眾身穿彩虹衣走上街頭爭取權益。

「我們更應該以瞭解包容的心去接納他們」、「他們在異樣眼光歧視下是非常痛苦的，所以我會支持跟贊同，讓他們在社會上可以跟別人平起平坐」、「台灣是多元化的社會，我們應該以寬大的心情包容不同的性向」、「大家應該理解尊重，不同年代認定的幸福」、「單純的愛情不應該有性別上的差異，不應該有差異的眼光，我們對我們喜愛的人，應該有共同的對待」長輩們紛紛站出來，表達支持同婚的看法。

▲▼搭乘晶碩光學彩虹巴士的長輩們紛紛站出來，表達支持同婚的看法。

在許多同志朋友爭取權益的道路上，最不敢面對的多半都是自己的家人，如何與上個世代溝通、互相理解，是一道需要更多支持與鼓勵才能躍過的牆，用愛跨越所有障礙，因為愛所以彩虹，晶碩光學彩虹巴士為愛發聲引發共鳴，希望每個人都能自由地愛人與被愛，讓台灣更加的平等、多元、包容。