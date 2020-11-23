醫生男友玩姐妹丼！吳夢夢坦白「喜歡多人運動」　拍攝現場曝光

▲網紅吳夢夢和醫師男友熊吉。（圖／翻攝吳夢夢IG）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣知名網紅、AV女優吳夢夢日前上雞排妹節目，暢談新片揪醫師男友大玩「姊妹丼」，是真的找來親表妹上陣，她更自爆能接受另一半找其他女生，「多人運動是我的黑暗面癖好阿」！

本站新聞〈「姐妹丼」來真的！吳夢夢認了是親堂妹〉報導，外界好奇吳夢夢找男友一起拍攝「姊妹丼」主題影片，「那個是真的妹妹還是假的？」她坦言，一開始不好意思說，「因為其實我妹她臉部是有馬賽克的，她就只是來賺一點錢。」雞排妹追問，「所以她是真的？」她點頭認證，「是真的。」

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吳夢夢23日看了《ETtoday新聞雲》報導，隨後在PTT發文補充拍片細節和曝光現場照片，她說目前開給片商的條件只有3個，一是男友臉要馬賽克，二是男友要是男優，三是無法和其他異性有肢體接觸。只要有邀約一定會先告知原則，至於其他要求都好談，「目前接洽過的（片商）已經有3、4間，卡在疫情關係所以進度遲緩。」

對於外界質疑，吳夢夢想成為職業的AV女優，卻只跟男友拍片「很婊」。她說，其實在歐美市場情侶合拍情形不算少，更何況在交往前確實也會找粉絲拍攝，只是有了另一半，才真正感受到「和自己心愛的人拍攝是完全不同的心境，現在也回不去以前為了拍而拍的心態了。」

吳夢夢也爆料，拍片主角不能「換人上陣」是男友的堅持，他無法接受女友和其他男性共演，但她則對另一半沒有這種限制，「我超歡迎他跟其他女生的好嗎，多人運動是我的黑暗面癖好阿！」

至於節目中聊到的「姐妹丼」，確實是找真實的親戚，不過吳夢夢記錯親屬關係了，後來經男友提醒才想到，同姓是堂、不同姓是表，換言之演出的「妹妹」實際上是表妹。

文章貼出後，有網友驚呼「你竟然能接受男友和表妹啪啪啪？」吳夢夢的回答超坦率，「額......他們沒感情的話我很OK阿！」