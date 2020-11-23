女子逛夜市遭摸臀　警方立即查獲色男安民心

▲被害女子偕男友逛夜市，卻遭人摸臀性騷擾，台南市麻豆分局警方迅速查獲賴姓涉案人依法送辦獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名女網友上網PO文指自己在逛夜市時遭不詳男子摸臀性騷，台南市警麻豆分局網路巡邏發現主動偵辦，循線查獲曾「露鳥」被逮的60歲賴姓男子，性騷擾防制法罪嫌函請台南地檢署偵辦。

台南市警局麻豆分局，11月22日執行網路巡邏，於臉書「我是下營人」社群網站發現1名陳姓女網友於22日晚上6時至下營區中山路逛夜市時，遭不明男子摸臀性騷，下營分駐所所長鄭明峯隨即於該社群回應，請該陳女至下營分駐所提供犯嫌特徵協助查緝。

被害女子稱與男友逛夜市，正在麻辣串串香攤位購買吃食，當時其男友在另一側，直至陳女遭摸臀呼喚男友後始知情，因被害人當時受到極大的驚嚇，故當下未立即報警僅告知攤商遭騷擾，並於事後PO文於當地社團警告逛夜市的其他女性朋友注意，因案發時有熟記犯嫌長相並清楚po於網路，分駐所員警根據被害人描述清查轄內犯罪人口，發現今年7月份在下營區露鳥的60歲賴姓男子涉有重嫌，經被害人明確指認後，全案依性騷擾防制法函送法辦。

麻豆分局指出，員警於被害人報案後30分鐘即時偵破本案，全賴平時深耕轄區、確實掌握轄區內治安人口，事後於網路上受到下營區李區長及眾多網民一致好評。

麻豆分局分局長邱顯良呼籲，趁他人不及抗拒摸臀之性騷擾行為，處2年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，有心人士勿心存僥倖，試圖挑戰公權力。

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