　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲六合夜市驚傳50攤歇業。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲許多民眾喜歡逛夜市吃美食。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

記者施怡妏／綜合報導

台灣各地區的文化都不太一樣，有的地區會有獨特的口音或是語助詞，在用字遣詞方面也會有地域上的差異，一名女網友表示，每次跟身邊的好友說「要去熊電」，沒有一個人聽得懂，甚至還有人笑說，這是老人家才用的詞語。答案曝光後，許多網友頓時恍然大悟「北部人受教了」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，跟身邊的人說要去「熊電」，10個人中有8個人都聽不懂，一臉問號不知道那是什麼。她貼出照片指出，「這是我家附近的熊電，逐年沒落，現在剩沒幾攤了」，不少人看完照片後才知道，原來熊電指的就是「夜市」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她不禁感到疑惑，「是不是只有南部人才知道這個用詞？不要跟我說老人家才會講這個詞，我才81年次啊！」

▲▼宵夜,夜市,飲食。（圖／Pixabay）

▲夜市中有不少美食，是許多觀光客來台灣必去的景點。（示意圖／Pixabay）

貼文一出後，網友們驚呼連連直呼「長知識了」，「從小聽到大，但原來是這意思我都不知道，學到了」、「還真的沒聽過這說詞」、「不是亞奇軋嗎」、「我還以為是商業展覽」、「竟然是夜市，超意外的哈哈」。

有不少內行人指出「這是南部地區的用語」，「熊電是中南部比較有機會聽到，北部人幾乎都會大問號」、「這真的很少人聽得懂，南部那邊說法」、「哇！北漂來台北後沒聽過熊電了，很懷念捏」、「高雄人路過，小時候就是這樣說了」、「熊電就是夜市，老一輩的都這樣講的」、「商展不是每天的，已經成固定市集的才叫夜市」。

據了解，「熊電」是日文「商展」（siong-tián）的台式發音，原本是指攤販固定擺攤的市集，可以在裡面找到各式各樣的商品，隨著時代改變，商展逐漸被夜市取代，以食物為主，賣東西為輔，因此越來越少人會使用「商展」這個詞。

‧舒適無痕，蕾絲浪滿女人味

ET快訊
快訊／新莊驚傳刺殺案！男持刀狂砍好友4刀　他肚破腸流慘死
經濟部紓困4.0來了！補貼員工薪資上看6萬元
房價林口一半！八里「過橋就到天龍國」卻沒人買？　網一面倒
花8萬裝潢！廁所門「離地7cm」狂漏水　女屋主崩潰：像踩游泳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

缺水風暴！金門慈湖魚塭雙鯉湖濕地乾枯裂底　魚屍成乾

「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

全聯發熱衣文案超狂！「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評　同行經驗談

沒加入RCEP簽署！他質疑台灣「不符合資格」　葉慶元駁斥：別來亂

言語羞辱也算！台灣人超過9成曾被體罰　7成長大有「創傷反應」

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

「棉花糖兄妹」被逼叫賣到半夜！網怒：濫用別人同情　社會局曝現況

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

缺水風暴！金門慈湖魚塭雙鯉湖濕地乾枯裂底　魚屍成乾

「最不健康麵包」排行榜出爐！前2名答案超驚人　熱量高到爆表

全聯發熱衣文案超狂！「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了

客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評　同行經驗談

沒加入RCEP簽署！他質疑台灣「不符合資格」　葉慶元駁斥：別來亂

言語羞辱也算！台灣人超過9成曾被體罰　7成長大有「創傷反應」

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

「棉花糖兄妹」被逼叫賣到半夜！網怒：濫用別人同情　社會局曝現況

「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

中職／廖健富生涯首度最佳捕手　明年想再拿金手套

正義客揪真相！台北男趁同事專注夾娃娃　猥褻「麻吉」女兒遭揭

快訊／不滿被說經常「酒後亂性」　他埋伏拿刀猛刺好友4刀…肚破腸流死亡

娶妻不是用來孝順公婆！　郭彥均「孝順無法替代」：她也有爸媽

台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

炎柱吃的「牛鍋便當」實體化　JR東日本推鬼滅主題便當

「鋼彈潮流限定店」西門誠品登場　Hello Kitty聯名可潮可愛快搶收！

中共擁有台主權？蔡正元批「離譜」：脫離只剩下一個辦法

打臉周玉蔻！鄉民解釋「萊劑0.001ppm」未檢出　網笑：文組不意外

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　直直撞油罐車慘遭輾斃亡

生活熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

聽不懂「熊電」！內行曝：南部老一輩才懂

嘉義新娘霸氣「丟冷氣機」...喜嫁大林電器少東

台中「美腿辣警花」起底！學生照曝光

自拍到一半木椅斷了！他下秒認「胖」　網：好誠實

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

「4生肖」11月後財運大爆棚！

算命師取「張茱媞、張姬菇」超鬧名冊曝光

餐廳公告禁帶寵物　他「狗藏嬰兒車」被換位留1星負評

更多熱門

相關新聞

招財金雞遭「大老鼠」亂入！網笑翻：是錢鼠

招財金雞遭「大老鼠」亂入！網笑翻：是錢鼠

許多人會在家中或是店家擺放一些招財小物，希望財運可以滾滾來，有女網友選擇廟宇的祈福招財金雞，將金雞母以及金蛋用透明的玻璃盒罩住，沒想到卻被大老鼠入侵，只見老鼠在盒子內鑽來鑽去，還悠哉地坐在金雞母身上，令原PO不知如何是好，求助網友「請問現在該怎麼處理？」

打開布丁「2條蟲」！照片一曝網笑：舔爆

打開布丁「2條蟲」！照片一曝網笑：舔爆

雙11下單貨還沒到　物流司機曝辛酸

雙11下單貨還沒到　物流司機曝辛酸

他換新門號「被陌生電話罵」...已經2個月

他換新門號「被陌生電話罵」...已經2個月

她怒噴「不該拿成績當標準」　引爆鍵盤戰

她怒噴「不該拿成績當標準」　引爆鍵盤戰

關鍵字：

熊電夜市爆廢1公社

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

Ella「真實生產畫面」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發紫：拿命去換的

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面