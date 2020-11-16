「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

▲許多民眾喜歡逛夜市吃美食。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

記者施怡妏／綜合報導

台灣各地區的文化都不太一樣，有的地區會有獨特的口音或是語助詞，在用字遣詞方面也會有地域上的差異，一名女網友表示，每次跟身邊的好友說「要去熊電」，沒有一個人聽得懂，甚至還有人笑說，這是老人家才用的詞語。答案曝光後，許多網友頓時恍然大悟「北部人受教了」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，跟身邊的人說要去「熊電」，10個人中有8個人都聽不懂，一臉問號不知道那是什麼。她貼出照片指出，「這是我家附近的熊電，逐年沒落，現在剩沒幾攤了」，不少人看完照片後才知道，原來熊電指的就是「夜市」。

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她不禁感到疑惑，「是不是只有南部人才知道這個用詞？不要跟我說老人家才會講這個詞，我才81年次啊！」

▲夜市中有不少美食，是許多觀光客來台灣必去的景點。（示意圖／Pixabay）

貼文一出後，網友們驚呼連連直呼「長知識了」，「從小聽到大，但原來是這意思我都不知道，學到了」、「還真的沒聽過這說詞」、「不是亞奇軋嗎」、「我還以為是商業展覽」、「竟然是夜市，超意外的哈哈」。

有不少內行人指出「這是南部地區的用語」，「熊電是中南部比較有機會聽到，北部人幾乎都會大問號」、「這真的很少人聽得懂，南部那邊說法」、「哇！北漂來台北後沒聽過熊電了，很懷念捏」、「高雄人路過，小時候就是這樣說了」、「熊電就是夜市，老一輩的都這樣講的」、「商展不是每天的，已經成固定市集的才叫夜市」。

據了解，「熊電」是日文「商展」（siong-tián）的台式發音，原本是指攤販固定擺攤的市集，可以在裡面找到各式各樣的商品，隨著時代改變，商展逐漸被夜市取代，以食物為主，賣東西為輔，因此越來越少人會使用「商展」這個詞。

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