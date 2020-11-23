了不起負責！加拿大卑詩省反對黨選舉大失敗　黨魁火速請辭

▲狗勾羅西（Rosie）牽著牠的主人韋勤信在陽光下的公園漫步。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

加拿大卑詩省自由黨領袖韋勤信（Andrew Wilkinson）21日宣布辭去黨魁一職，讓臨時領導人接任。自由黨在10月時取得數十年來最糟糕的選舉結果，讓黨魁韋勤信兩天後在臉書上引咎辭職，「現在是我離開反對黨黨揆一職的時候了，選民已經明確表明了他們的偏愛。」

卑詩省的選舉結果顯示，新民主黨贏得57個席位贏得議會的大多數，而自由黨僅獲得28個席位。韋勤信在聲明中提到，「自由黨以及新的領導人面臨著充滿挑戰的時代，必須重新向選民傳達信息。」卑詩省又稱英屬哥倫比亞省，也是加拿大重要城市溫哥華的所在地，擁有全國第三多的人口總數。

▲加拿大自由黨黨魁韋勤信在投完票後，與他的狗夥伴羅西（Rosie）親密互動。（圖／路透）

韋勤信於2018年2月被提名為自由黨黨魁，過去曾在內閣擔任過許多職位，包括教育部長、技術與創新部長與總檢察長。目前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也是自由黨的黨員，在2015年當選。

自由黨將於下周一進行投票選出過渡黨魁，屆時韋勤信將正式卸去職務。他表示，「過渡黨魁和我們黨員有很多工作需要做，需要重建和更新，首先要進行對話與反思。這場選舉將定義我們的新任領導人，而接下來的職位和形象也將延續到下一屆選舉。」