租屋製毒「測試爐火一開燒光光」　2男互推1630萬賠償金

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓男子2018年6月間向江姓婦人承租一間鐵皮廠房，再轉手給蔡姓男子使用，沒想到卻在製造安非他命時不小心燒光廠房，反而遭房東提告求償。嘉義地院法官日前裁定，朱、蔡兩人應給付江女及另外兩名建物共有人，總計1630萬5609元，全案仍可上訴。

▲蔡男製毒燒掉廠房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本案事發地點）

江女在判決書中主張，2018年6月29日朱男向她承租這間位於嘉義縣的鐵皮廠房，租賃期限從同年7月1日至2021年6月30日止，共計3年，沒想到對方承租後不久，就在未經她同意之下，擅自將廠房轉交給蔡男使用，「2018年8月25日晚間蔡男測試爐火想製造安非他命，結果引燃旁邊的甲苯，導致整間廠房被燒毀」，她不滿好好一間廠房就這樣被燒毀，這才和另外兩名建物共有人一起提告求償。

對此，蔡男承認的確是一時不小心燒了房子，但是後來有請朋友幫忙估價，損失金額也才200萬元左右，為了表示歉意，他曾透過林姓友人轉交一筆80萬元的賠償金，其餘的賠償金額則讓朱男和房東去談，「他（朱男）在刑案筆錄中也有承認拿到這筆錢。」

不過，朱男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書面聲明，而受害的江女也沒有收到任何賠償款項。嘉義地院法官認為，蔡男製毒意外燒掉廠房，刑事部分已被判刑有期徒刑7月確定，江女依法請求賠償並無不妥，最終判蔡、朱兩人應賠償1630萬5609元，全案仍可上訴。