店長要求補證件遭客訴態度差　無業男「一原因」慘輸！再賠1.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓無業男子今年3月9日晚間7時許前往嘉義市某通訊行辦理業務，因為不滿被要求補齊證件，竟然氣得大罵沈姓店長三字經，事後瞎掰那是他的口頭禪，還要求進行精神鑑定，結果因為沒錢支付鑑定費用而泡湯，最終還得賠償店長1萬8000元，全案仍可上訴。

▲林男不補齊證件還客訴店長態度不佳。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

沈姓店長在判決書中提到，事發當日因為辦理業務問題，要求林男補齊證件，沒想到竟遭當場飆罵「X你娘」、「你真的很雞X」等髒話，事後還被客訴態度不好，平白導致人格尊嚴和社會評價受到貶損，越想越不甘心，因此決定提告求償10萬元精神慰撫金。

林男則辯稱，他的口頭禪就是罵髒話，「我精神狀況不佳，去辦業務卻被一口拒絕，所以突然大聲講這幾句話，不是故意要罵人。如果法官要判我賠錢，我要聲請醫師鑑定，但是我沒有錢付鑑定費。」

嘉義簡易庭認為，林男辯稱三字經是口頭禪，但上述髒話客觀上已經足以貶損店長的人格，堪信店長主張因為他的行為導致名譽受損是事實，加上他要求聲請醫師鑑定，卻沒有錢支付費用，依據民事訴訟法第94條之1第1項規定，「訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之。當事人不預納者，法院得不為該行為。」最終認定他的辯詞屬於臨訟卸責之詞，不可採信，判處應賠償店長1萬8000元較為適當，全案仍可上訴。