雲林早餐店突竄火！男女抱狗逃2樓遮雨棚...警消架梯馳援

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一家早餐店清晨約5點46分傳出火警，雲林縣消防局派遣斗南、大埤、公園、虎尾車組前往搶救，警消到場，屋中男女已抱著一隻狗蹲於2樓遮雨棚待救，隨即架梯將其救下，以破壞器材鋸開一樓鐵門，進入屋內滅火，2人由救護車預防性送醫救治，詳細起火原因仍待調查。

▲屋中男女抱著一隻狗蹲於2樓遮雨棚待救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮延平路二段一家早餐店清晨突然傳火警，警消到場見一樓猛冒煙，遮雨棚上有一男一女抱著一隻狗待救，隨即架梯救援，5點57分救下2人(男姓約17歲、女性42歲)，經救護人員檢傷為五級，送往台大雲林分院救治。

▲雲林縣斗南鎮一家早餐店清晨約5點46分傳出火警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局表示，5點46分獲報後派遣斗南、大埤、公園、虎尾車組前往搶救，計出勤消防車8車、救護車2車，人員17人由斗南分隊長張竣翔帶隊。救出人員後06點04分將火勢熄滅，經初步審視疑為一樓油鍋起火，燃燒面積約5平方公尺，詳細起火原因還需火調小組進一步勘驗。

▲警消以破壞器材鋸開一樓鐵門，進入屋內滅火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經初步審視疑為一樓油鍋起火，燃燒面積約5平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲5點57分救下2人(男姓約17歲、女性42歲)，經救護人員檢傷為五級，送往台大雲林分院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屋中男女抱著一隻狗蹲於2樓遮雨棚待救，警消架梯將其救下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

