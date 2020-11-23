充實肌力訓練器材 　台南市消防局肌力體能教官團成軍

▲為提升消防員之體能肌力，台南市消防局「肌力體能教官團成軍」，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升消防員之體能肌力，台南市消防局從所轄各大隊、分隊挑選優秀人員成立肌力體能教官團，並聘請專業教練教學指導，帶入新的訓練方式，訓練救災救護所需用到的肌群，並由各大隊、分隊協助後續推行，讓消防人員可提升救災所需之肌耐力，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全。

消防局指出，現今許多建築結構與用途複雜化，消防救災勤務所需面對的挑戰也越來越多元，救災救護任務型態日益嚴峻，常常身上背負30公斤消防衣帽鞋、空氣瓶等裝備，體能負荷實在很大，故訓練方式也要與時俱進，過往的消防體技能以訓練消防員的耐力為主，現今改強化肌力、增加負重體能，以大重量、最大肌力訓練的方式，才可強化消防人員的負重能量。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，台南市消防局局長李明峯表示自2020年至2022年分批購置肌力體能訓練器材組，包含全框式訓練架、臥推椅、長槓鈴、六角槓、150公斤槓片組等，讓各消防分隊皆至少有一組肌力體能訓練器材可使用，搭配週期性訓練課程，期盼提升消防人員體能。23日上午並舉辦「充實肌力訓練器材，肌力體能教官團成軍」儀式，由市長黃偉哲親自主持。

台南市長黃偉哲表示，在專業的災害搶救技能背後，有賴於完整、有系統的訓練及充足的裝備支援，為了在各種災害類型中，發揮搶救效能，確保消防人員自身的安全，同心協力搶救作戰，期望透過多樣化器材及專業教材提高消防、義消等人員的災害搶救技能與專業程度，並且建立完善的團隊合作默契，相信如此不僅能團結救災團隊的向心力，也為將來可能面對的災害現場作足充分準備。

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