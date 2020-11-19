土地公2次入夢：去海邊！住持照指示到龍磐公園　竟驚見頭顱卡礁石

▲墾丁龍磐沙灘驚見人頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東墾丁龍磐公園驚見人頭顱骨！據了解，民眾18日在海岸邊的礁石上見到一顆人的頭顱骨，嚇得趕緊報警。警消獲報趕抵現場，初步檢視顱骨上僅剩9顆牙齒，目前已擴大搜尋，並比對DNA以釐清是否為失蹤人口。不過，離奇的是，報案人事後表示，是土地公入夢指示，要他到海邊找東西，他於是遵照前往，沒想到就發現頭顱，讓他直呼，「真的很玄」。

恆春警分局表示，該顱骨依型態研判為人骨，且表面以無皮膚組織附著，也未見可疑刀痕，但顱骨上顎還殘留9顆牙齒，可供DNA比對，另外警方也立刻擴大搜尋，但附近並無其他部位遺骸或衣物，研判顱骨在該處已有一段時間。

▲報案人稱，是土地公指示要他前往該處，沒想到遵照後竟真的發現，讓他直呼，「好玄」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

離奇的是，報案的蔡姓男子事後表示，自己是車城福南宮的住持，而18日凌晨在睡夢中土地公入夢指示，要他「早上去鵝鑾鼻一趟」，他醒來後因夢境說法不清，於是起床向土地公點香，要土地公交代清楚便回去補眠。

蔡男表示，當他入睡時，土地公又再次入夢，而這次提到，「口海」、「海邊」，甚至是「沙」、「燈塔北邊」等，還要他早點去，否則會被沖走，而他18日一早便按照指示前往，沒想到真的在1個多小時後發現該頭顱，這才發現原來這就是土地公交代的任務，於是立刻點了3支香菸，並用簡單的餅乾及水祭拜亡者後報警處理。

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