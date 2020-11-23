蘋果iOS 15明年推出！　外媒爆不支援「這3款iPhone」

▲iPhone 12。（圖／記者吳佳穎）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果傳出明年推出iOS 15，國外科技網站9to5Mac指出，一份新的報告顯示，蘋果正計劃明年發表iOS 15系統時，放棄對iPhone SE（第一代）、iPhone 6S和iPhone 6S Plus的支援。

▲iPhone 12 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

該報告來自The Verifier，當涉及到Apple的傳言時準確性不一，但曾經準確報導iPhone 5S和iPhone 6不會獲得iOS 12之後的更新，以及iOS 14支援的iPhone機型會與iOS 13一樣。

這意味iOS 15將在下列iPhone機型運作，分別為2021年新款iPhone、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE（第二代）、iPod touch（第七代）。

IT之家報導，iPhone 6S和iPhone 6S Plus最初是在2015年9月推出的，隨後在2016年3月推出了iPhone SE（第一代），這些設備非常受歡迎，並且獲得Apple約4年多的系統軟體更新。

▲iPhone 12系列推出後買氣熱烈。（圖／取自《9TO5Mac》）

隨著iPhone 12 mini和第2代iPhone SE推出，蘋果現在銷售兩款裝置與iPhone 6S的外形相近。第2代iPhone SE的設計幾乎與iPhone 6S一模一樣，但內部配備A13處理器；iPhone 12 mini外形略小，但因採用全螢幕設計面板更大，同時配備A14處理器和更佳的攝影鏡頭。

目前還沒有任何有關iOS 15新功能和重大更動的傳言，蘋果正式推出iOS 15的時機應該要等到2021年的全球開發者大會（WWDC） 。