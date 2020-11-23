台首起驚悚開膛殺人案！雪白女屍遭剖腹放血　嫌：下地獄再殺一次

圖文／鏡週刊

13年前，新北市發生台灣首宗開膛殺人案，1名中國籍劉姓女子遭開膛剖腹，全身赤裸陳屍在公墓旁。警方根據死者生前傳給丈夫的簡訊，鎖定1名計程車司機涉有重嫌，前往調查時，發現凶手異常冷靜，矢口否認犯案，直到患有輕度精神疾病的妻子，無意間透露凶器就放在冰箱上，他才俯首認罪，但卻毫無悔意，甚至說下地獄後，還要再殺死者1次，冷血的態度令人不寒而慄。

劉女的現任丈夫出示妻子生前留下的簡訊，表示妻子曾提醒他說：「我現在要出去，這是計程車的車牌號碼跟司機的姓名，如果我沒回來，就代表司機有問題。」沒想到一語成讖，丈夫得知她遭殺害的消息，悲慟地直指簡訊提到的闕姓司機就是凶手。警方調閱陳屍現場附近的監視器畫面，鎖定闕男涉有重嫌，於是派人前往闕家埋伏，一直等到16日凌晨4點，闕才駕車返家。

當警方打開計程車後車廂時，一股令人作嘔的異味撲鼻而來。時任新北市警局蘆洲分局偵查隊副隊長的張俊明告訴本刊記者，那種味道就像魚腥味與屍臭味混雜在一塊，加上計程車底盤擦傷的刮痕與跟公墓現場相符，警方認定闕男就是凶手，但他仍一副事不關己的模樣，警方於是拿出死者的照片給他看，試圖突破其心防，不過，他的態度卻張俊明令警方直搖頭。

張俊明說：「他一臉冷靜，還說女生死得很慘，直呼這個凶手很殘忍！」儘管證據確鑿，闕男仍矢口否認，一直到警方將他帶回住處搜索時，他患有輕度精神疾病妻子的一句話，才讓他俯首認罪。

原來，警方在闕家發現許多刀子，最後在冰箱上方找到疑似的凶刀，此時闕妻突然冒出一句：「你那麼多刀，昨天還拿了一把沾血的刀，一直放在那邊。」警方一聽，表示也要將闕妻帶回警局偵訊，闕男的態度才軟化，當場坦承罪行。闕男向警方說，他在外面有小三，小三跟死者同鄉，他不滿死者在親友面前說他的小三在台灣賣淫，所以才「教訓」她。

闕姓男子供稱，案發當天，他以投資「報明牌」為由，將劉女騙出來，之後開車把對方載到新北市五股區一間汽車旅館，進房後，他斥責劉女，要她不要亂講話，並拿出預藏的凶刀威脅劉，沒想到劉非但不怕，還數度嗆他。

陸軍特種部隊退役的闕男，禁不起對方挑釁，持刀朝劉的胸口狠刺，劉女當場斃命。犯案後，闕男十分冷靜，先用汽車旅館的床單包裹屍體，再將屍體塞進計程車後車廂，若無其事地載屍體返家，思考之後，決定將劉女棄屍海中。闕男開車載著屍體到桃園一家汽車旅館，開膛剖屍、放血後，再載著屍體找尋棄屍地點。

闕男沿著西濱公路，發現沿途都有人出沒，根本沒辦法順利棄屍。最後，他開車來到妻子曾經住過的八里療養院附近，熟悉地緣環境的他，將屍體棄置於公墓後匆匆逃逸，之後並將死者的衣物丟到台北市新生高架橋下的排水溝滅證。針對這起台灣首宗的開膛殺人案，最高法院2009年4月，將闕姓男子判處無期徒刑定讞。



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