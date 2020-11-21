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喜歡4年的男生要結婚！她深情告白「太遺憾了」　網揪關鍵戰爆

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▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在IG限時動態上，發現有女生吐露心聲，表示她有個喜歡4年的男生，但對方最近要步入禮堂，而她忍不住表白心意，感嘆沒能在一起很遺憾。對此，網友撻伐聲浪不斷，但也有人認為，也許只是想做個了結。

女網友在dcard發文提到，「IG限時看到某星座塔羅師的問與答，這題真的讓我傻眼，都知道男生要結婚了，還去表明愛意，是想怎樣？如果真的有互相喜歡，不會4年來，男生是跟別的女生交往，更不會現在娶的是別人啦！」

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只見該名女生說，「最近喜歡4年的男生他要結婚了，我跟他表明心意，我們明明都互相喜歡，卻沒緣分在一起，太遺憾了。」

▲喜歡4年男生要結婚！她深情告白「沒緣分在一起」　網戰翻了。（圖／翻攝自dcard）

▲女生向男方表明心意。（圖／翻攝自dcard）

然而，這樣的舉動惹怒許多網友，大家紛紛回應，「人家都要結婚了，又不是娶妳，互相喜歡屁」、「問跟答都很有問題」、「是不是自己在做夢，真的很不能理解這種人的思維」、「這綠茶味道很重欸」、「難怪只能在這種平台發文，可悲小三還自以為真的是呵呵，真的喜歡怎麼不跟你結婚，幻想症很嚴重」、「就以為自己是偶像劇女主角啊」、「同感超深的啊」。

當然，也有人幫女生說話，「我覺得男生問題比較大！我注意到女生喜歡了男生4年，最近才表明心意，其次是她說遺憾，有可能是人家交往期間不想破壞，所以沒說過，現在要結婚了，那就說一下...準備放下之類的，不一定想要破壞感情，但男生肯定是回了什麼，讓女生說出互相喜歡的字眼，然後女生這邊只說遺憾，字面上也看不出來人家想要當小三或上位。」

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